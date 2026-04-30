Conceicao dribbla le avances della Premier: pensa solo alla Juve e Spalletti ha un piano per lui

La suggestione evidentemente non è solo musicale perché sì, “Il ragazzo si farà anche se ha le spalle strette” evoca emozioni sicuramente vaste ma circoscritte alle nostre conoscenze liriche e non a quelle internazionali. E con la maglia numero sette ci gioca già ora, non “questo altr’anno”, tanto è vero che appunto già ora il ragazzo attira attenzioni internazionali che vanno oltre le play list cantautorali. Il “ragazzo” in questione, naturalmente è Francisco Conceiçao , protagonista di una crescita esponenziale nelle ultime giornate di campionato, una crescita che lo ha elevato al rango di intoccabile nel pantheon juventino di Luciano Spalletti . E che, appunto, hanno indotto alcuni club di Premier League .

Premier, occhi su Conceicao: Liverpool e United sullo sfondo

Nelle settimane scorse si erano diffusi i mormorii del presento interessamento del Liverpool che sta cercando un sostituto di Salah. Ipotesi di lavoro che aveva pure avviato un dibattito circa la possibilità che Chico possa davvero rappresentare un’alternativa all’egiziano. Poi le voci si sono pian piano affievolite, anche perché lo stesso portoghese si è premurato di far sapere, dal ritiro del Portogallo, che il suo orizzonte di riferimento resterà quello di Torino: «So che si parla di un grande club, ma io gioco già in un club importante come la Juve e sono felice. Mi concentrerò sulla fase finale del campionato per aiutare i bianconeri il più possibile».

Negli ultimi giorni, però, dall’Inghilterra sono tornate a rimbalzare altre voci di interessamento per Conceiçao. Da Manchester, giusto una cinquantina di chilometri dal Liverpool, sulla sponda United avrebbero ora acceso i riflettori sull’esterno portoghese e in particolare sui dribbling con cui ha cercato di colorare una pallidissima Milan-Juve.

Juve, le statistiche di un maturato Conceicao

Anche a Manchester, a quanto si dice, intrigano assai le caratteristiche di Conceiçao, costantemente alla ricerca dell’uno contro uno sulla fascia per arrivare poi al tiro o all’assist per i compagno. Ecco, la fase di crescita a cui sta lavorando Spalletti riguarda anche il miglioramento di Chico nell’ultima fase delle azioni, quella delle decisioni irrevocabili. I suoi numeri in campionato raccontano di 4 gol e 4 assist in 38 partite, una media non troppo performante per uno che pesta quelle zolle di campo.

E, più ancora, per il volume di gioco e per il numero di palloni che lavora, con impegno e sempre alla ricerca appunto del dribbling e del duello diretto. Anche la partita di San Siro, però, ha confermato una sua maturazione anche dal punto di vista tattico per i modo in cui sa aiutare la squadra in copertura e per la centralità nel gioco e nella posizione dove alterna la scelta di “allargare” il campo a quella di accentrarsi quando l’azione si sviluppa dall’altra parte.

Milan-Juve, il derby portoghese con Leao

A Milano, tra l’altro, ha vinto il suo personalissimo derby portoghese con Leao, suo compagno in Nazionale, sia sul piano quantitativo (54 palloni toccati a 37 in favore del bianconero), sia su quello qualitativo con più tiri (4-1) e più dribbling (5-2). Logico che le relazioni siano positive. I club di Premier lo monitorano e tengono conto, oltre che della crescita, anche dei possibili vulnus: dalla fisicità (non un dettaglio in un campionato come la Premier) al prezzo, visto che la Juventus non vorrà scender al di sotto dei 40 milioni per evitare minusvalenze, considerando che il ragazzo è stato acquistato dal Porto sborsandone altrettanti (tra parti fisse, mobili e prestiti) spalmabili in 4 anni. Il contratto di Chico scadrà nel 2030 con uno stipendio annuo di circa 4 milioni netti. Che in Premier si potrebbero tranquillamente ritoccare. Ma non ora, perché Conceiçao ha in testa solo la Juve.

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