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“È lui o non è lui?”, Higuain riappare così dal nulla: la foto virale accende il caso social

Ha fatto il giro del web lo scatto che ha immortalato l'ex attaccante di Juve, Napoli e Real in un negozio di articoli sportivi di Miami
4 min
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Ti stai sbagliando chi hai visto non è, non è Gonzalo Higuain. Ha fatto un ampio e seguitissimo giro del web la foto dell'ex attaccante della Juventus, immortalato in un negozio di articoli sportivi di Miami, dove ha chiuso la propria carriera nel 2022 con la maglia degli Aironi. Una foto che ha sorpreso gli utenti per via del look da spiaggia del Pipita, sorpreso in canotta simil giallo paglierino, pantaloncino azzurro, sandali, folta barba e una capigliatura a corredo di uno stile che sembra incompatibile con quello dell'ex centravanti che nel 2020 registrò il record di 36 gol nello stesso campionato di Serie A (eguagliato l'anno successivo da Ciro Immobile). Insomma, una versione evoluta di quella già intravista durante gli ultimi anni di carriera all'Inter Miami, quando barba e perdita di capelli avevano scatenato gossip e commenti. E mentre il sole della Florida resta l'unico riflettore a cui Higuain ha scelto esporsi, conducendo una vita riservata che nulla ha in comune con quella di altri ex celebri calciatori, gli utenti tornano a scatenarsi sull'aspetto dell'argentino, mettendo perfino in dubbio l'autenticità della foto, che non ha (e dopotutto perché dovrebbe?) avere un riscontro ufficiale da parte del diretto interessato. Fra psicosi AI e il rifiuto di credere che un ex calciatore possa avere un aspetto ormai estraneo ai campi da calcio, il web si domanda: è lui o non è lui?

Higuain: numeri e trofei

Tuttavia, non c'è foto che possa cancellare il bagaglio di emozioni, record e trofei conquistati dal Pipita, il cui ricordo condiviso dai tifosi bianconeri si fa sempre più nostalgico a fronte di una crisi di reparto da cui l'attacco della Vecchia Signora fatica a uscire.

Giunto a Torino nel luglio 2016 a fronte di un esborso pari a 90 milioni che ne fece l'operazione più costosa nella storia della Serie A fino all'acquisto di Cristiano Ronaldo del 2018, Higuain ha chiuso il doppio ciclo Juve (2016-2018, 2019-2020) con un bilancio complessivo di 149 presenze, 66 gol e 23 assit. Nel curriculum di Higuain, anche le 121 reti realizzate con la maglia del Real Madrid e le 91 con quella del Napoli. Questo invece il suo palmarès:

  • 3 Scudetti: Juventus (2016-2017, 2017-2018, 2019-2020)
  • 3 Coppe Italia: Napoli (2013-2014), Juventus (2016-2017, 2017-2018)
  • 1 Supercoppa italiana: Napoli (2014)
  • 3 Liga: Real Madrid (2006-2007, 2007-2008, 2011-2012)
  • 2 Supercoppe di Spagna: Real Madrid (2008, 2012)
  • 1 Coppa di Spagna: Real Madrid (2010-2011)
  • 1 Europa League: Chelsea (2018-2019)

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