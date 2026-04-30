Lewandowski-Juve, intesa! L'unica vera condizione e le cifre: com'è andato il blitz

Lewandowski come... Alisson

Una bella cifra per un profilo che il prossimo 21 agosto compirà la bellezza di 38 anni. Ma nel suo caso, le considerazioni della Juve sono le stesse fatte per Alisson: i parametri fisici e prestazionali del polacco sono ancora ottimi. Già 17 le reti stagionali segnate fin qui con il Barça fra tutte le competizioni. Abbastanza per il livello tecnico - vicino ai mini storici - del nostro campionato: in passato diversi campioni al tramonto come lui hanno già dimostrato di poter fare la differenza. Basti pensare a Ibrahimovic, il cui ritorno a Milano all’età di 39 anni si è rivelato cruciale per il diciannovesimo scudetto rossonero. O ancora allo stesso Modric… E proprio il Milan - dicevamo - negli ultimi giorni sembrerebbe essersi parzialmente defilato per la corsa al bomber polacco, dal momento che avrebbe in programma di investire gran parte delle fiches su Alexander Sorloth, in uscita dal’Atletico Madrid.