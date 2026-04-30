Lewandowski-Juve, intesa! L'unica vera condizione e le cifre: com'è andato il blitz

«Datemi un Lewa e solleverò il mondo». Un gioco di parole tanto blasfemo quanto puntuale, se consideriamo che il primo fan di un’operazione che avrebbe del clamoroso risponde proprio al nome di Luciano Spalletti. L’Archimede bianconero, invocato - mesi fa - a gran voce dalla dirigenza juventina per riportare conoscenza, ordine, rigore e pure un’idea di calcio avveniristica negli ambienti della Continassa. La missione, per potersi dire completata, necessità ancora di un ultimo sforzo decisivo: l’ipoteca matematica della prossima qualificazione alla Champions League. Solo a quel punto, la Juve potrà assecondare i suoi desideri, consegnandoli quei 5 interpreti con cui tornare a competere subito per gli obiettivi più prestigiosi. Dallo scudetto all’Europa, quella che conta e che Robert Lewandowski - con fare categorico - ha imposto come unica vera condizione per l’approdo in bianconero.
L'offerta Juve
Dalla Spagna arrivano infatti conferme circa il fatto che l’attaccante polacco, su cui resta vivo pure l’interesse del Milan, vede al momento nella Juventus l’opzione più allettante e plausibile, qualora dovesse decidere davvero di liberarsi a zero dal Barcellona. Ipotesi più che concreta, dal momento che il club blaugrana non pare intenzionato a rivedere la proposta di rinnovo annuale (con dimezzamento dell’ingaggio) presentata all’ex Bayern settimane fa. Da qui, il blitz in Italia dell’agente Pini Zahavi - avvistato sugli spalti di San Siro nel match tra Milan e Juve - per sondare il terreno con potenziali acquirenti. E il primo incontro con la dirigenza bianconera sembrerebbe essersi concluso positivamente, con una base d’intesa sulle cifre che Lewandowski potrebbe arrivare a percepire a Torino. Sul piatto un contratto di un anno a 6 milioni più una serie di bonus, legati al raggiungimento di determinati risultati sportivi.
Lewandowski come... Alisson
Una bella cifra per un profilo che il prossimo 21 agosto compirà la bellezza di 38 anni. Ma nel suo caso, le considerazioni della Juve sono le stesse fatte per Alisson: i parametri fisici e prestazionali del polacco sono ancora ottimi. Già 17 le reti stagionali segnate fin qui con il Barça fra tutte le competizioni. Abbastanza per il livello tecnico - vicino ai mini storici - del nostro campionato: in passato diversi campioni al tramonto come lui hanno già dimostrato di poter fare la differenza. Basti pensare a Ibrahimovic, il cui ritorno a Milano all’età di 39 anni si è rivelato cruciale per il diciannovesimo scudetto rossonero. O ancora allo stesso Modric… E proprio il Milan - dicevamo - negli ultimi giorni sembrerebbe essersi parzialmente defilato per la corsa al bomber polacco, dal momento che avrebbe in programma di investire gran parte delle fiches su Alexander Sorloth, in uscita dal’Atletico Madrid.
Juve, la pista Kolo Muani
Gli estimatori più pericolosi, infatti, provengono da ben altre latitudini, a cominciare dall’Arabia Saudita e dall’Mls, dove i Chicago Fire si sono detti disposti a offrirgli un contratto faraonico da 20 milioni l’anno. Lewandowski al Barça ne prende - all’incirca - 16 netti a stagione, ma sarebbe disposto ad accettare offerte decisamente più contenute pur di regalarsi un’ultima avventura in un big club d’Europa che giochi la Champions. Da qui, l’interesse concreto nei confronti dell’offerta bianconera, e il placet all’agente a calendarizzare a breve un nuovo incontro con la Juve per discutere più dettagliatamente i dettagli del contratto.
Se ne riparlerà ancora, insomma, con ogni probabilità a ridosso della fine del campionato e cioè quando la Juve potrà dirsi se non sicura, quantomeno a un passo dalla qualificazione alla prossima Champions. Nel frattempo, seppur in via più marginale, la dirigenza bianconera continua a tenere aperta la pista per Kolo Muani, destinato - a breve - a fare ritorno al Psg dopo il prestito deludente al Tottenham.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
«Datemi un Lewa e solleverò il mondo». Un gioco di parole tanto blasfemo quanto puntuale, se consideriamo che il primo fan di un’operazione che avrebbe del clamoroso risponde proprio al nome di Luciano Spalletti. L’Archimede bianconero, invocato - mesi fa - a gran voce dalla dirigenza juventina per riportare conoscenza, ordine, rigore e pure un’idea di calcio avveniristica negli ambienti della Continassa. La missione, per potersi dire completata, necessità ancora di un ultimo sforzo decisivo: l’ipoteca matematica della prossima qualificazione alla Champions League. Solo a quel punto, la Juve potrà assecondare i suoi desideri, consegnandoli quei 5 interpreti con cui tornare a competere subito per gli obiettivi più prestigiosi. Dallo scudetto all’Europa, quella che conta e che Robert Lewandowski - con fare categorico - ha imposto come unica vera condizione per l’approdo in bianconero.
L'offerta Juve
Dalla Spagna arrivano infatti conferme circa il fatto che l’attaccante polacco, su cui resta vivo pure l’interesse del Milan, vede al momento nella Juventus l’opzione più allettante e plausibile, qualora dovesse decidere davvero di liberarsi a zero dal Barcellona. Ipotesi più che concreta, dal momento che il club blaugrana non pare intenzionato a rivedere la proposta di rinnovo annuale (con dimezzamento dell’ingaggio) presentata all’ex Bayern settimane fa. Da qui, il blitz in Italia dell’agente Pini Zahavi - avvistato sugli spalti di San Siro nel match tra Milan e Juve - per sondare il terreno con potenziali acquirenti. E il primo incontro con la dirigenza bianconera sembrerebbe essersi concluso positivamente, con una base d’intesa sulle cifre che Lewandowski potrebbe arrivare a percepire a Torino. Sul piatto un contratto di un anno a 6 milioni più una serie di bonus, legati al raggiungimento di determinati risultati sportivi.