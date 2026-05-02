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Juventus Next Gen-Vis Pesaro: probabili formazioni Playoff Serie C, orario e dove vederla in tv e streaming

La squadra allenata da Brambilla scende in campo per la prima sfida del percorso verso la promozione in cadetteria
2 min
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Juventus Next Gen-Vis Pesaro: probabili formazioni Playoff Serie C, orario e dove vederla in tv e streaming© Juventus FC via Getty Images
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Parte il percorso verso la promozione in Serie B con i playoff e la Juve Next Gen scende in campo contro la Vis Pesaro per il primo turno. Due risultati su tre per la formazione allenata da Brambilla perché il regolamento prevede, in caso di parità nei 90', il passaggio del turno della squadra meglio piazzata nella regular season, dunque i bianconeri in questo caso. Ma fare calcoli è difficile, quindi la Next Gen deve giocare al meglio delle sue possibilità per portare a casa la vittoria davanti ai propri tifosi. 

Juve Next Gen-Vis Pesaro, orario e dove vederla

La Juventus Next Gen ospita allo stadio "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria la Vis Pesaro in occasione del primo turno della fase finale del Girone B di Serie C. Fischio d'inizio alle ore 20:45 di domenica 3 maggio 2026. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su NOW e Sky Go e su Rai Sport. In alternativa è possibile seguirla con la diretta testuale su Tuttosport.com.

Le probabili formazioni

Juve Next Gen: Mangiapoco, Savio, Scaglia F., Gil Puche; Pagnucco, Faticanti, Macca, Puczka; Guerra, Licina; Deme. All. Brambilla

Vis Pesaro: Guarnone, Di Renzo, Tonucci, Primasso; Paganini, Berengo, Machin, Di Paola, Giovannini; Nicastro, Jallow. All. Stellone

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