Juventus Next Gen-Vis Pesaro: probabili formazioni Playoff Serie C, orario e dove vederla in tv e streaming

Parte il percorso verso la promozione in Serie B con i playoff e la Juve Next Gen scende in campo contro la Vis Pesaro per il primo turno. Due risultati su tre per la formazione allenata da Brambilla perché il regolamento prevede , in caso di parità nei 90', il passaggio del turno della squadra meglio piazzata nella regular season, dunque i bianconeri in questo caso. Ma fare calcoli è difficile, quindi la Next Gen deve giocare al meglio delle sue possibilità per portare a casa la vittoria davanti ai propri tifosi.

Juve Next Gen-Vis Pesaro, orario e dove vederla

La Juventus Next Gen ospita allo stadio "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria la Vis Pesaro in occasione del primo turno della fase finale del Girone B di Serie C. Fischio d'inizio alle ore 20:45 di domenica 3 maggio 2026. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su NOW e Sky Go e su Rai Sport. In alternativa è possibile seguirla con la diretta testuale su Tuttosport.com.

Le probabili formazioni

Juve Next Gen: Mangiapoco, Savio, Scaglia F., Gil Puche; Pagnucco, Faticanti, Macca, Puczka; Guerra, Licina; Deme. All. Brambilla

Vis Pesaro: Guarnone, Di Renzo, Tonucci, Primasso; Paganini, Berengo, Machin, Di Paola, Giovannini; Nicastro, Jallow. All. Stellone

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