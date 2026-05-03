Juve, i convocati per il Verona: due assenti per Spalletti, la scelta su Thuram

Ultime 4 tappe della tratta verso la prossima Champions League. La Juventus scende in campo allo Stadium per contendere al Verona la 35ª giornata di campionato, un appuntamento che mette in palio 3 punti chiave nel rush di fine stagione, che vede i bianconeri di Spalletti presentarsi alla sfida contro gli Scaligeri di Sammarco (ore 18) con 64 punti che valgono il 4º posto alle spalle del Milan, distante 3 lunghezze e a sua volta impegnato contro il Sassuolo al Mapei (ore 15). Quanto alle altre concorrenti, sono invece 2 i punti di vantaggio sul Como e 3 quelli sulla Roma, con i lariani che hanno raccolto un punto al Sinigaglia contro il Napoli e i giallorossi che attendono la Fiorentina all'Olimpico. Nel mentre, Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro l'Hellas, alla quale non prenderanno parte i lungodegenti Juan Cabal e Arkadiusz Milik. Risponde invece presente all'appello Khephren Thuram, che nei giorni precedenti il match ha accusato fastidi fisici che ne hanno limitato la partecipazione alle sessioni di gruppo.