Juventus-Verona: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming

Quattro giornate al termine del campionato e per la Juve un obiettivo ancora da raggiungere. Quel quarto posto valido per la prossima Champions League determinante per dare continuità di crescita e poter operare sul mercato alla ricerca di rinforzi validi da consegnare a Spalletti. All'Allianz arriva il Verona, retrocesso aritmeticamente e senza scendere in campo dopo la vittoria del Lecce a Pisa, che vuole comunque chiudere degnamente la stagione e salutare la Serie A provando a raccogliere qualche altro punto. Il tecnico di Certaldo deve preparare al meglio la sfida, anche a livello mentale per far scendere in campo i suoi con l'atteggiamento giusto e portare a casa tre punti importantissimi. I bianconeri scenderanno in campo già sapendo del risultato di Como-Napoli, con i lariani a inseguire per un posto Champions.
Juve-Verona, orario e dove vederla
Juventus e Hellas Verona si affronteranno il 3 maggio nel match valido per la 35ª giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo nel tardo pomeriggio di domenica all'Allianz Stadium con fischio d'inizio dell'incontro fissato per le ore 18:00. La sfida tra le due squadre sarà visibile in diretta su DAZN, tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC e su Sky Sport. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale sul sito Tuttosport.com.
Le probabili formazioni
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti
Verona (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Belghali, Gagliardini, Akpa Akpro, Bernede, Bradaric; Bowie, Suslov. All. Sammarco
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