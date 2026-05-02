Juventus-Verona: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming

Quattro giornate al termine del campionato e per la Juve un obiettivo ancora da raggiungere. Quel quarto posto valido per la prossima Champions League determinante per dare continuità di crescita e poter operare sul mercato alla ricerca di rinforzi validi da consegnare a Spalletti. All'Allianz arriva il Verona, retrocesso aritmeticamente e senza scendere in campo dopo la vittoria del Lecce a Pisa, che vuole comunque chiudere degnamente la stagione e salutare la Serie A provando a raccogliere qualche altro punto. Il tecnico di Certaldo deve preparare al meglio la sfida, anche a livello mentale per far scendere in campo i suoi con l'atteggiamento giusto e portare a casa tre punti importantissimi. I bianconeri scenderanno in campo già sapendo del risultato di Como-Napoli, con i lariani a inseguire per un posto Champions.