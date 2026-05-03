"Inter killer": Cambiaso spiega la differenza tra chi vince e chi come la Juve "sta lì a lottare"

La sola nota positiva, il ritorno al gol di Vlahović , finisce soffocata nel fango di una prestazione difficilmente difendibile. La Juventus sciupa un’occasione d’oro per blindare la Champions , un match point che sembrava soltanto da accompagnare in rete, e invece si arena in un pareggio casalingo contro un Verona già retrocesso, privo di reali ambizioni se non quella di sfruttare un regalo inatteso. L’episodio decisivo nasce infatti da un pasticcio clamoroso tra Bremer e Di Gregorio, più concesso che costruito dagli avversari. Il risultato lascia tutto in sospeso: il quarto posto resta appeso a un filo e il finale di stagione si preannuncia carico di tensione. Un’occasione sprecata che rischia di avere un peso enorme nella rincorsa all’Europa che conta. Al termine della gara è Cambiaso ad analizzare la prestazione dei bianconeri.

Cambiaso: "Fatta una buona gara, ci è mancato il gol"

Cambiaso a Sky: "Errori difensivi? Non è questione di distrazione ma percezione del pericolo. Purtroppo ne abbiamo concessi parecchi quest'anno e i dati parlano chiaro. Aspetto psicologico? Dobbiamo restare sereni e tranquilli, sapere che dobbiamo vincere le altre tre partite. Vincere o pareggiare non cambia, perché le ultime tre gare sapevamo di doverle vincere in entrambi i casi. Domani andremo al campo per pensare di vincere le prossime. Approccio? È ovvio quando si prende gol e si sente questa frenesia. Forse negli ultimi dieci minuti del primo tempo siamo stati frenetici mentre nella ripresa abbiamo fatto bene e creato tre-quattro occasioni nitidie. Il calcio poi è uno sport episodico, non riesci a segnare e ti viene la frenesia, se la buttavamo dentro eravamo sicuramente più tranquilli però secondo me abbiamo fatto una buona partita a parte tutto".

"A noi manca finalizzazione, Inter killer"

L'esterno della Juve continua: "Manca la finalizzazione? Sì, sono d'accordo. L'Inter in questo senso sono dei killer, col Pisa vince 6-2, in altre gare han fatto 4-5 gol e questa è la differenza tra quelli che vincono il campionato e quelli che sono lì a lottare. Bisogna sfruttare le occasioni che ti capitano e noi siamo mancati, ma succede spesso anche in altre partite ed è oggettiva questa cosa. C'è da lavorare in allenamento per migliorare questo aspetto. Tiro da fuori? Sì, abbiamo calciato poco da fuori. Questo è un altro aspetto che si può migliorare".