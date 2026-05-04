"Un esempio di leadership. Auguri, Kenan!": è il compleanno di Yildiz e la Juve lo celebra così

Le parole al miele di Spalletti

Non è solo in campo che Yildiz ha conquistato i tifosi. Nel prepartita di Juventus-Verona (terminata 1-1 con le reti di Vlahovic e Bowie), Luciano Spalletti ha proprio messo in mostra il lato caratteriale del suo numero 10: “Psicologicamente potrebbe fare il professore di università, perché ha questa qualità di voler stare insieme alle persone. È un ragazzo splendido, aspettiamo solo la prestazione per fargli i complimenti”. Anche in precedenza il tecnico toscano aveva evidenziato un particolare legame con il talento turco: "Ci sono delle persone con cui è più facile perché hanno qualità umane, senso di squadra, senso di amicizia, senso dell'amore e del voler condividere tutto il percorso professionale che si fa. E lui è uno di questi, uno di quelli che hanno il sole stampato in faccia dal punto di vista di reazioni anche quando non ha avuto momenti favorevoli. Ha sempre questa faccia propositiva, volenterosa di trasferirti un essere felice e positivo". Yildiz ha conquisato proprio tutti, tanti auguri!