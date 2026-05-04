"Un esempio di leadership. Auguri, Kenan!": è il compleanno di Yildiz e la Juve lo celebra così

Kenan Yildiz compie 21 anni. La Juventus ha deciso di celebrare il suo fuoriclasse con una lettera di auguri pubbliccata attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale. Nei suoi tre anni con la Prima Squadra bianconera, la stellina turca si è fatta largo diventando un perno fondamentale della Vecchia Signora. Il suo bottino con la Juve dei grandi ammonta a 27 reti e 21 assist in 129 presenze totali. Numeri che salgono ulteriormente se si vanno a considerare anche le giovanili bianconere, con cui ha realizzato un totale di 17 reti e 8 assist in 52 presenze. Un giocatore tanto prezioso sul rettangolo verde quanto fuori, come testimoniano le dichiarazioni di stima e affetto del suo allenatore Luciano Spalletti, che non ha mai nascosto di stravedere per lui.
La lettera della Juve per il suo numero 10
"È un giorno speciale per il nostro numero 10, per un giocatore centrale nel presente e nel futuro della nostra squadra: Kenan Yildiz festeggia oggi, 4 maggio 2026, i suoi 21 anni. Giunto alla sua terza stagione in Prima Squadra con la maglia bianconera, il talento turco continua nel suo percorso di crescita che lo ha reso una delle pedine fondamentali dello scacchiere a disposizione di mister Spalletti. Yildiz in questa annata ha raccolto finora 45 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, raggiungendo la doppia doppia per gol e assist - 11 reti segnati, a cui ha aggiunto anche 10 passaggi vincenti, avendo a disposizione anche le ultime tre sfide di campionato per rendere più ricco il suo bottino personale. Oltre alla consacrazione in campo, nei mesi scorsi è arrivata anche un'importante investitura da parte della società che ha deciso di rinnovare il suo contratto fino al 2030 - un nuovo avvincente capitolo di una storia insieme ancora tutta da scrivere. Kenan infatti ha saputo conquistare il cuore di milioni di tifosi grazie alla classe, alla determinazione e alla grande abnegazione messa in campo, tra giocate di qualità, accelerazioni impressionanti e contributi decisivi in zona gol. Un esempio di leadership, sacrificio e costante ricerca del miglioramento: tutto quello che deve essere un numero 10. Tanti auguri Kenan da tutta la famiglia bianconera, buon compleanno!". Questo il messaggio della Juventus.
Le parole al miele di Spalletti
Non è solo in campo che Yildiz ha conquistato i tifosi. Nel prepartita di Juventus-Verona (terminata 1-1 con le reti di Vlahovic e Bowie), Luciano Spalletti ha proprio messo in mostra il lato caratteriale del suo numero 10: “Psicologicamente potrebbe fare il professore di università, perché ha questa qualità di voler stare insieme alle persone. È un ragazzo splendido, aspettiamo solo la prestazione per fargli i complimenti”. Anche in precedenza il tecnico toscano aveva evidenziato un particolare legame con il talento turco: "Ci sono delle persone con cui è più facile perché hanno qualità umane, senso di squadra, senso di amicizia, senso dell'amore e del voler condividere tutto il percorso professionale che si fa. E lui è uno di questi, uno di quelli che hanno il sole stampato in faccia dal punto di vista di reazioni anche quando non ha avuto momenti favorevoli. Ha sempre questa faccia propositiva, volenterosa di trasferirti un essere felice e positivo". Yildiz ha conquisato proprio tutti, tanti auguri!
Kenan Yildiz compie 21 anni. La Juventus ha deciso di celebrare il suo fuoriclasse con una lettera di auguri pubbliccata attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale. Nei suoi tre anni con la Prima Squadra bianconera, la stellina turca si è fatta largo diventando un perno fondamentale della Vecchia Signora. Il suo bottino con la Juve dei grandi ammonta a 27 reti e 21 assist in 129 presenze totali. Numeri che salgono ulteriormente se si vanno a considerare anche le giovanili bianconere, con cui ha realizzato un totale di 17 reti e 8 assist in 52 presenze. Un giocatore tanto prezioso sul rettangolo verde quanto fuori, come testimoniano le dichiarazioni di stima e affetto del suo allenatore Luciano Spalletti, che non ha mai nascosto di stravedere per lui.
La lettera della Juve per il suo numero 10
"È un giorno speciale per il nostro numero 10, per un giocatore centrale nel presente e nel futuro della nostra squadra: Kenan Yildiz festeggia oggi, 4 maggio 2026, i suoi 21 anni. Giunto alla sua terza stagione in Prima Squadra con la maglia bianconera, il talento turco continua nel suo percorso di crescita che lo ha reso una delle pedine fondamentali dello scacchiere a disposizione di mister Spalletti. Yildiz in questa annata ha raccolto finora 45 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia, raggiungendo la doppia doppia per gol e assist - 11 reti segnati, a cui ha aggiunto anche 10 passaggi vincenti, avendo a disposizione anche le ultime tre sfide di campionato per rendere più ricco il suo bottino personale. Oltre alla consacrazione in campo, nei mesi scorsi è arrivata anche un'importante investitura da parte della società che ha deciso di rinnovare il suo contratto fino al 2030 - un nuovo avvincente capitolo di una storia insieme ancora tutta da scrivere. Kenan infatti ha saputo conquistare il cuore di milioni di tifosi grazie alla classe, alla determinazione e alla grande abnegazione messa in campo, tra giocate di qualità, accelerazioni impressionanti e contributi decisivi in zona gol. Un esempio di leadership, sacrificio e costante ricerca del miglioramento: tutto quello che deve essere un numero 10. Tanti auguri Kenan da tutta la famiglia bianconera, buon compleanno!". Questo il messaggio della Juventus.