Pagelle Juve: Bremer spegne il cervello, Di Gregorio disarmante, Miretti affoga

Stavolta, il vestito da incursore enigmatico gli calza a pennello, facendosi trovare da tutte le parti. Gli spunti, al netto di qualche irrorino, sono benauguiranti. E infatti il popolo dell'Allianz lo applaude all'uscita.

Boga (30’ st) 5.5

Caotico e leggero nei duelli: l'unica chance la dilapida calciando l'aria su un cross di Chico.

Conceiçao 6.5

Voglioso, concreto e dinamico, seppur schiavo del solito "vorrei ma non posso". Brama costantemente la palla e quando la ottiene riesce sempre a creare pericoli nell'area avversaria: dalla doppia parata di Montipò sui suoi inserimenti, alle sventagliate a tutto campo per Yildiz. Tutte le chance passano dai suoi piedi, pure la punizione di Vlahovic, rimediata grazie a un buon lavoro in protezione.

Zhegrova (35’ st) 6.5

A tratti, è sembrato quello di un anno fa: dribbling, cambi di passo da centometrista e ottimi spunti per i compagni. La gioia del primo gol in bianconero si strozza sul palo e sulla deviazione di coscia - fortuita - di Montipò.