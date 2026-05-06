Yildiz sul set, cosa ha fatto il 10 Juve? Social impazziti tra curiosità e ipotesi: ecco la verità

Il nome di Kenan Yildiz continua a essere al centro dell’attenzione, non solo per le prestazioni con la Juventus ma anche per le attività fuori dal campo. Una recente storia Instagram, accompagnata da emoji simboliche e da un sorriso luminoso, ha acceso i riflettori su una possibile collaborazione con il marchio turco Obsesso. Un contenuto che sa di backstage e anticipazione, lasciando intravedere un progetto più ampio. Il riferimento visivo alla zebra, icona bianconera, rafforza il legame con il club torinese. Intanto, cresce la curiosità attorno a quella che sembra essere una nuova avventura comunicativa del giovane talento turco.

Un progetto tra marketing e identità internazionale

La scelta di Kenan Yildiz come possibile testimonial di Obsesso si inserisce in una strategia che unisce sport, identità nazionale e visibilità globale. Il numero 10 bianconero rappresenta oggi uno dei volti più promettenti del calcio turco, perfetto per incarnare i valori di un brand che guarda anche ai mercati internazionali. La presenza della zebra nei contenuti social rafforza il richiamo alla Juventus, creando una connessione immediata tra prodotto e immaginario calcistico.

La Turchia, con lo sguardo rivolto ai prossimi Mondiali, punta anche su figure come Yildiz per promuovere la propria immagine. Il sorriso del giocatore diventa così un elemento chiave della narrazione, trasmettendo energia e positività. Non è escluso che nei prossimi giorni arrivino contenuti più strutturati, tra video ufficiali e campagne promozionali. Per ora, l’anteprima basta a confermare la crescente centralità del talento juventino anche fuori dal rettangolo verde.

Il rapporto con Metecan Kanbur e la presenza social

Parallelamente, sui social - in particolare su X - sta circolando un video che mostra Yildiz insieme all’influencer turco Metecan Kanbur, con cui ha già collaborato in passato. I due hanno infatti realizzato diversi contenuti promozionali, consolidando un rapporto che unisce amicizia e lavoro. Lo stesso Kanbur è stato ospite a Torino, all’Allianz Stadium, in occasione del derby d'andata contro i granata, condividendo sui social momenti della sua esperienza: “È stato bello rivedere tutti. Stare con la Juventus è sempre una bella esperienza”, ha scritto accompagnando un video in cui salutava i giocatori bianconeri uno ad uno.

La sua presenza non si è limitata al campionato, ma si è estesa anche a una sfida europea contro il Galatasaray. Quella partita, terminata 3-2 dopo i tempi supplementari, aveva offerto uno spettacolo emozionante anche sugli spalti. Questo intreccio tra social, amicizie e calcio rafforza ulteriormente l’immagine di Yıldız come figura moderna e comunicativa. Un profilo capace di muoversi con naturalezza tra campo e media, diventando sempre più centrale nel panorama sportivo e mediatico.

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