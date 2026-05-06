Juve, Spalletti punta il Lecce e la Champions: come stanno Yildiz e Thuram

La Juventus è tornata al lavoro alla Continassa dopo il giorno di riposo concesso. Una ripresa importante non solo per rimettere ritmo nelle gambe, ma soprattutto per fare il punto sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori che nelle ultime uscite hanno mostrato segnali di affaticamento. La seduta odierna ha fornito indicazioni incoraggianti per lo staff, impegnato a gestire al meglio le energie in una fase delicata della stagione. La Vecchia Signora dopo il pari interno contro il Verona deve rialzare subito la testa contro il Lecce, visto che la Roma e il Como sono pronte ad approfittare di qualsiasi passo falso. La lotta è serrata e tutto può fare la differenza.