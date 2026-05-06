Juve, Spalletti punta il Lecce e la Champions: come stanno Yildiz e Thuram

La Juventus è tornata al lavoro alla Continassa dopo il giorno di riposo concesso. Una ripresa importante non solo per rimettere ritmo nelle gambe, ma soprattutto per fare il punto sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori che nelle ultime uscite hanno mostrato segnali di affaticamento. La seduta odierna ha fornito indicazioni incoraggianti per lo staff, impegnato a gestire al meglio le energie in una fase delicata della stagione. La Vecchia Signora dopo il pari interno contro il Verona deve rialzare subito la testa contro il Lecce, visto che la Roma e il Como sono pronte ad approfittare di qualsiasi passo falso. La lotta è serrata e tutto può fare la differenza.
Juve, Thuram e Yildiz in gruppo
Per Spalletti arrivano segnali positivi: l’allenatore ha infatti potuto contare sull’intera rosa durante l’allenamento mattutino e l'ambiente sembra sereno e allo stesso tempo concentrato sull'obiettivo. In campo si sono visti regolarmente sia Thuram che Yildiz, entrambi alle prese con fastidi al ginocchio che ne hanno condizionato il rendimento recente. Il 10 arriva dai 90 minuti disputati contro il Verona, giocati nonostante un’infiammazione che continua a limitarlo. Il turco è riuscito a restare in campo per tutta la partita, pur senza incidere in maniera significativa. Situazione simile per centrocampista francese, sostituito a fine primo tempo nell’ultima uscita per far spazio a Vlahovic.
Anche per lui la condizione non è ancora ottimale, ma la presenza in allenamento rappresenta un segnale importante in vista dei prossimi impegni. Entrambi hanno quindi preso parte alla seduta, confermando che non si registrano, al momento, criticità particolari. Un elemento che consente allo staff tecnico di lavorare con maggiore tranquillità nei giorni che porteranno alla sfida contro il Lecce. Un crocevia importante per la Champions League.
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