Rottura del legamento crociato anteriore, dramma per il talento Juve: il comunicato

Non arriva buone notizie in casa Juve Next Gen . I bianconeri sono impegnati questa sera nel secondo turno girone dei playoff di Serie C , di fronte la Pianese di Birindelli. Eppure nel giorno del match che potrebbe portare la squadra di Brambilla alla fase nazionale arriva una news tutt'altro che positiva: l'infortunio serio rimediato da Teoman Gunduz , ovvero la lesione del legamento crociato anteriore.

Juve Next Gen, brutto infortunio per Gunduz

Come comunicato dal club bianconero, Gunduz ha subito un infortunio serio nell'ultima gara con la Vis Pesaro, che lo costringerà all'intervento chirurgico. Questa la nota della società: "Assente dai convocati Teoman Gündüz, il quale – a seguito dell’infortunio riportato nel corso della partita Juventus Next Gen-Vis Pesaro – è stato sottoposto presso il J|medical a risonanza magnetica che ha evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni il calciatore verrà sottoposto a intervento chirurgico di ricostruzione del LCA". Dunque Brambilla dovrà fare a meno di una pedina importante per i playoff, ma soprattutto per il giovane fantasista bianconero un problema che richiederà tanto tempo per recuperare, prima di poter tornare a calcare i campi da calcio.

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