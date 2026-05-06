Juve Next Gen-Pianese, diretta Playoff Serie C: formazioni e risultato in tempo reale

La Juve Next Gen si prepara a scendere in campo, ancora al Moccagatta, per il secondo turno dei Playoff del girone di Serie C. L'avversaria di turno per i ragazzi allenati da Brambilla è la Pianese dell'ex Birindelli , già affrontata in stagione con un doppio 0-0 tra andata e ritorno. I bianconeri avranno dalla loro la possibilità di poter giocare con due risultati su tre a favore, in virtù del miglior posizionamento in classifica al termine della regular season ma come sottolineato da Pagnucco "non possiamo fare calcoli". E proprio con la Vis Pesaro, la Juve, è riuscita a superare il turno dopo il 2-2 finale .

17:35

Playoff di Serie C, la situazione

La Juve Next Gen affronta la Pianese al secondo turno dei playoff girone. L'altra gara riguardante il raggruppamento B quella tra Campobasso e Pineto. Stasera in campo per gli altri gironi Lecco-Giana Erminio, Cittadella-Lumezzane, Cosenza-Casarano e Casertana-Crotone. Le squadre che passeranno questo step raggiungeranno dunque la fase nazionale (QUI TUTTI I DETTAGLI)

17:22

"Non possiamo limitarci a gestire"

Pagnucco ha parlato del match contro la Pianese: "Dall’ultima gara contro la Vis Pesaro abbiamo imparato che non bisogna mai abbassare la guardia: sul 2-0 abbiamo calato l’attenzione e ci hanno ripresi. Ci servirà da lezione per la sfida contro la Pianese. Non siamo una squadra che può limitarsi a gestire il vantaggio del doppio risultato a favore: dobbiamo scendere in campo per vincere. Loro si difendono bene, servirà qualcosa in più da parte di tutti per portare la partita a casa".

17:15

Pagnucco, i playoff e il primo gol

Alla vigilia del match ai canali ufficiali bianconeri ha parlato Filippo Pagnucco: "Non potrei essere più felice. Abbiamo rispettato gli obiettivi stagionali e superato il primo turno dei playoff, ma siamo solo all’inizio. A livello personale vedo i frutti del duro lavoro e dei sacrifici fatti durante tutto l’anno; la crescita è costante e il primo gol tra i professionisti di domenica sera è stata un’emozione incredibile. Quando la palla è entrata non ho capito nulla per un minuto, ma la gioia più grande è stata aiutare la squadra a passare il turno".

17:05

Dove vedere la partita

Juventus Next Gen e Pianese si daranno battaglia al Moccagatta con start alle ore 20. Qui la diretta testuale della partita, che sarà possibile vedere anche in tv e streaming (I DETTAGLI)

17:00

Le probabili formazioni

Queste le possibili scelte dei due allenatori in vista dell'incontro:

Juventus Next Gen (3-4-2-1): Mangiapoco; Savio, Scaglia F., Gil Puche; Deme, Macca, Faticanti, Puczka; Anghelè, Licina; Guerra. Allenatore: Brambilla.

Pianese (3-5-2): Filippis; Masetti, Gorelli, Amey; Coccia, Proietto, Tirelli, Bertini, Martey; Fabrizi, Ongaro. Allenatore: Birindelli.

Stadio Moccagatta - Alessandria