L'ex Birindelli sfida la Juve Next Gen: "Partite del genere ti tolgono tanto, ma i sogni vanno coltivati"

Grazie al pareggio contro la Vis Pesaro , la Juve Next Gen ha raggiunto il secondo turno dei playoff di Serie C . Il prossimo avversario sarà la Pianese , squadra allenata dall' ex bianconero Alessandro Birindelli. La formazione di Brambilla vorrà vincere a ogni costo, così da raggiungere la fase nazionale, ma sarà tutt'altro che una partita facile. Alla vigilia dell'incontro, in programma mercoledì 6 maggio alle 20:00, l'allenatore della Pianese in conferenza stampa ha detto: “ Arrivati a questo punto, forse è inutile ripetere quanto sia fantastico il risultato e quanto lo sia stata la prestazione dei ragazzi, che sono andati oltre l’ostacolo e oltre ogni mia aspettativa. Questo mi gratifica molto, perché sono orgoglioso di allenare un gruppo che va oltre gli aspetti puramente di campo".

Juve Next Gen-Pianese: le parole dell'ex Birindelli

"C’è un po’ di dispiacere per non avere più tempo tra una partita e l’altra - ha continuato Birindelli -. Capisco le esigenze di calendario, ma preparare una gara in un giorno e mezzo, considerando anche il viaggio ad Alessandria, non è semplice. Detto questo, questo non vale solo per noi: anche la Juventus è nella stessa situazione, pur avendo un vantaggio che si è meritata durante il campionato". Come nel primo turno, infatti, da regolamento la Juve avrà a disposizione due risultati su tre per passare il turno: in caso di pareggio, passerà la formazione che ha terminato il campionato più in alto in classifica, in questo caso la squadra di Brambilla.

"La Juve avrà 2 risultati su 3 ma noi andremo là con leggerezza"

Nonostante l'importanza della partita e la difficoltà dell'incontro, Birindelli ha le idee chiare: “Noi andremo là con leggerezza, tranquillità e spensieratezza. Come contro la Ternana, deve essere una gioia giocare questa partita, senza eccessive pressioni o stress. Sarà fondamentale gestire non solo le energie fisiche, ma anche quelle mentali, perché partite del genere ti tolgono tanto. I sogni vanno coltivati e, per realizzarli, bisogna scendere in campo e provarci. Sappiamo che non sarà semplice: loro hanno un vantaggio, così come lo avevamo noi contro la Ternana. Non sarà la stessa partita di qualche settimana fa (terminata in parità), sia per importanza sia per condizioni. Loro hanno due risultati su tre, ma noi dobbiamo interpretare la gara come abbiamo fatto fin dall’inizio del campionato. Non possiamo cambiare identità o atteggiamento: siamo questi, con i nostri difetti ma anche con tanti pregi. Metteremo in campo tutte le energie possibili e sfrutteremo al massimo tutti i giocatori a disposizione”.

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