Yildiz in "battaglia", l'ultima novità accende i tifosi Juve: "Ora devo ricominciare"

Kenan Yildiz sempre più idolo dei giovani. Il numero 10 della Juventus sta spopolando tra i tifosi bianconeri, diventando il punto di riferimento soprattutto dei teenagers che si stropicciano gli occhi nel vedere le sue giocate e le sue prodezze. E soprattutto emulano la sua esultanza ormai tipica: d'altronde il fantasista sta diventando sempre più anche un uomo immagine. E così la sua esultanza potrà essere replicata anche ai videogames, ma non quelli di calcio, bensì su... Fortnite.