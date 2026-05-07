Yildiz in "battaglia", l'ultima novità accende i tifosi Juve: "Ora devo ricominciare"

Kenan Yildiz sempre più idolo dei giovani. Il numero 10 della Juventus sta spopolando tra i tifosi bianconeri, diventando il punto di riferimento soprattutto dei teenagers che si stropicciano gli occhi nel vedere le sue giocate e le sue prodezze. E soprattutto emulano la sua esultanza ormai tipica: d'altronde il fantasista sta diventando sempre più anche un uomo immagine. E così la sua esultanza potrà essere replicata anche ai videogames, ma non quelli di calcio, bensì su... Fortnite.
Juve, l'esultanza di Yildiz su Fortnite
Il celebre videogioco online battle royals, in cui gli utenti si affrontano l'uno con l'altro cercando di sopravvivere, concede la possibilità delle Emote: si tratta di danze, gesti, azioni con cui i personaggi possono celebrare la vittoria sull'avversario. E proprio in queste ore Fortnite ha inserito tra le Emote anche l'esultanza di Kenan Yildiz, la celebrazione con cui il fantasista bianconero festeggia i suoi gol, con l'incrocio delle mani davanti al viso. Una possibilità concessa gratuitamente dal 14 maggio, che può sbloccarsi al raggiungimento di tot obiettivi all'interno del gioco.
Una testimonianza di come Yildiz stia diventando sempre un più un fenomeno globale grazie alle sue giocate in maglia Juve. Sui social la notizia ha generato grande entusiasmo: si passa da un "Devo averla!" a "Non giocavo a Fortnite da tempo, ora devo ricominciare". Insomma grande entusiasmo per l'esultanza di Yildiz, che fa sognare sui campi di calcio e... non solo.
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