Spalletti rompe il muro della paura, lo stress Juve si cura così: la novità in allenamento

Dopo il pareggio contro il Verona, Luciano Spalletti ha avuto la necessità di fissare alcuni concetti con la squadra. Inevitabile, dopo una delusione così profonda. Le frasi scandite lunedì alla Continassa sono note: «Se ci limiteremo a fare il compitino contro Lecce, Fiorentina e Torino, attenzione perché rischiamo di non andare in Champions League». Aveva bisogno di far annusare il pericolo, ad un gruppo che in campo finora è mancato proprio nei momenti in cui la concentrazione non poteva calare per nessun motivo. La Juve è ripartita così, dalla consapevolezza che nelle ultime tre partite non dovrà sbagliare nulla. Offrendo la propria migliore versione: la Roma in particolare sta prendendo la rincorsa, per cui non saranno più ammessi errori. Da mercoledì, però, Spalletti ha voluto allentare un pochino la tensione. Percependo, nell’aria, il peso di un pareggio che ha inevitabilmente lasciato tanta amarezza. Prima di entrare in campo, alla Continassa, il tecnico ha cercato un modo per guardare il bicchiere mezzo pieno.