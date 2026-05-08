Calciomercato Juve, cinque nomi dietro! Scout in azione, baby talenti e l'occasione dalla Premier

AAA Cercasi centrale mancino. La dirigenza bianconera è al lavoro in vista dell’estate per puntellare la retroguardia e dare a Luciano Spalletti uno specialista con quelle caratteristiche. Ecco perché il casting è già iniziato tra giocatori dal nome glamour in cerca di rilancio, passando per giovani talenti emergenti fino a elementi affidabili nei principali campionati esteri e pronti al grande salto in una big. Ma andiamo con ordine. Tra coloro che non hanno bisogno di presentazioni c’è naturalmente David Alaba, una vita tra Bayern Monaco e Real Madrid dove ha vinto tutto e svariate volte. Naturalmente da protagonista. Ecco perché, almeno sulla carta, il suo nome può stuzzicare la fantasia dei tifosi juventini, al netto di due controindicazioni.