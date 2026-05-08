Juve, i convocati contro il Lecce: le scelte di Spalletti per l’assalto alla Champions

TORINO - Dopo l'inaspettata frenata contro il Verona, la Juventus di Luciano Spalletti si prepara alla sfida del Via del Mare contro il Lecce per cercare il ritorno al successo. I bianconeri, quarti in classifica a +1 sulla Roma, giocheranno prima delle altre contendenti alla Champions League scendendo in campo sabato (20:45), Spalletti ha già girato pagina guardando con ottimismo la partita contro i giallorossi di Di Francesco: "Ripartiamo dagli applausi contro il Verona, significa che non è stato tutto da buttare. Abbiamo tutto nelle nostre mani, non bisogna farsi condizionare dai ragionamenti e dalle opinioni. Sono molto soddisfatto della squadra, sicuramente ci sono momenti che fanno la differenza e ce li siamo persi. Magari per una girata di testa in ritardo, un anticipo, un mancato intuito... Queste cose ci hanno penalizzato, ma la squadra è sempre stata seria e responsabile. Un comportamento da gente da Juventus". Come contro il Verona, tranne i lungodegenti Milik e Cabal, tutti a disposizione per l'allenatore.