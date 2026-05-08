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Juve, i convocati contro il Lecce: le scelte di Spalletti per l’assalto alla Champions

La lista dei bianconeri che prenderanno parte alla trasferta contro i giallorossi valida per la 36ª giornata di campionato
2 min
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TORINO - Dopo l'inaspettata frenata contro il Verona, la Juventus di Luciano Spalletti si prepara alla sfida del Via del Mare contro il Lecce per cercare il ritorno al successo. I bianconeri, quarti in classifica a +1 sulla Roma, giocheranno prima delle altre contendenti alla Champions League scendendo in campo sabato (20:45), Spalletti ha già girato pagina guardando con ottimismo la partita contro i giallorossi di Di Francesco: "Ripartiamo dagli applausi contro il Verona, significa che non è stato tutto da buttare. Abbiamo tutto nelle nostre mani, non bisogna farsi condizionare dai ragionamenti e dalle opinioni. Sono molto soddisfatto della squadra, sicuramente ci sono momenti che fanno la differenza e ce li siamo persi. Magari per una girata di testa in ritardo, un anticipo, un mancato intuito... Queste cose ci hanno penalizzato, ma la squadra è sempre stata seria e responsabile. Un comportamento da gente da Juventus". Come contro il Verona, tranne i lungodegenti Milik e Cabal, tutti a disposizione per l'allenatore.

 

Lecce-Juve: i convocati di Spalletti

Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio.

Difensori: Holm, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso.

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie.

Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Boga, Openda, David.

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