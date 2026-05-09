Di Gregorio, c’è il Newcastle. La Juve fissa il prezzo: via per almeno…

Il futuro di Michele Di Gregorio appare ancora a tinte bianconere. Da capire però con quale maglia. Da un lato quella della Juventus, dove il portiere ambisce a restare per proseguire la sua avventura con la Signora, alla quale resta vincolato fino al 2029 (ingaggio da 2,7 milioni annui). Dall’altro invece iniziano a riecheggiare le sirene inglesi provenienti da Newcastle. I Magpies, infatti, sono alla ricerca di un estremo difensore e hanno messo nel mirino tra i possibili papabili per blindare la propria porta anche l’Uomo DiGre. Primi contatti già imbastiti per sondare il terreno tramite un intermediario vicino al club allenato da Eddie Howe. La classica manifestazione d’interesse per provare ad avviare i dialoghi in vista della sessione estiva di mercato. Ecco perché quella che conduce Oltremanica sembra una pista da seguire nelle prossime settimane, al netto della volontà di Di Gregorio di tenersi stretta la propria posizione nelle fila della Signora.