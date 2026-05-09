Di Gregorio, c’è il Newcastle. La Juve fissa il prezzo: via per almeno…

Il futuro di Michele Di Gregorio appare ancora a tinte bianconere. Da capire però con quale maglia. Da un lato quella della Juventus, dove il portiere ambisce a restare per proseguire la sua avventura con la Signora, alla quale resta vincolato fino al 2029 (ingaggio da 2,7 milioni annui). Dall’altro invece iniziano a riecheggiare le sirene inglesi provenienti da Newcastle. I Magpies, infatti, sono alla ricerca di un estremo difensore e hanno messo nel mirino tra i possibili papabili per blindare la propria porta anche l’Uomo DiGre. Primi contatti già imbastiti per sondare il terreno tramite un intermediario vicino al club allenato da Eddie Howe. La classica manifestazione d’interesse per provare ad avviare i dialoghi in vista della sessione estiva di mercato. Ecco perché quella che conduce Oltremanica sembra una pista da seguire nelle prossime settimane, al netto della volontà di Di Gregorio di tenersi stretta la propria posizione nelle fila della Signora.
La richiesta della Juve
Tanto da aver manifestato nei giorni scorsi di essere pronto anche a giocarsi il posto da titolare con un nuovo numero uno. Tradotto: resto e non temo la concorrenza. Intanto il presente vede la squadra di Spalletti, che ha sempre sostenuto e incoraggiato Di Gregorio in questi mesi, giocarsi il quarto posto nel trittico finale Lecce-Fiorentina-Torino. Servono anche le parate dell’Uomo DiGre per strappare il pass per la Champions e avere poi i denari utili in estate per effettuare una campagna acquisti di alto livello.
Così da provare a tornare a lottare per lo Scudetto dopo le ultime 6 annate da comparsa in chiave tricolore. Per privarsi del proprio attuale portiere titolare la Juve chiede almeno 15 milioni. Una cifra abbordabile per le inglesi: ecco perché il Newcastle lo segue, anche se Di Gregorio punta a parare il pressing dei Magpies e tenersi stretta la Juve.
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