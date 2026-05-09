Non lo riscattano e nessuno lo vuole a quel prezzo: Juve, il ritorno che non ti aspetti

Puntuale, a inizio maggio, la domanda: e adesso? Eh, adesso bisognerà trovare una soluzione e per il sesto anno consecutivo. Avevano illuso, le prestazioni di inizio stagione. Così come le sue parole, la voglia di restare in Brasile , la sensazione di aver trovato finalmente una dimensione. Poi però Arthur si è reso conto che no, non dipende tutto da lui. E che per quanto il Gremio sia desideroso di confermarlo in rosa (avendo intanto la possibilità di allungare l’accordo fino a dicembre), alla fine il centrocampista ha un costo importante - il prezzo d’acquisto è fissato intorno ai 10 milioni di euro - e un ingaggio altrettanto pesante. Perciò, ecco, meglio farsi due conti, preferibilmente virare altrove, anche solo per prendere tempo e poi per la gola la Juventus . Che ha ancora il brasiliano sotto contratto, sì: almeno per un altro anno, verosimilmente l’ultimo, scadenza 2027. Gli era stato allungato per spalmare l’ingaggio monstre, quindi per ragionare in ottica uscita. Tutte le parti in causa si auguravano che il viaggio verso Porto Alegre sarebbe stato l’ultimo. Invece no: potrebbe esserci un’altra tappa a Torino, potrebbe farsi ancora scalo per poi virare altrove, e stavolta in maniera irrimediabilmente definitiva.

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La situazione di Arthur

A irrobustire le sensazioni da separazione, ci sarebbe pure la richiesta (minima) della Juventus: impossibilitato a proporre un prestito per ovvi motivi, il club bianconero è disposto a venire incontro a tutti, provando a chiudere la storia per circa 6 milioni di euro. Un’opportunità per tutti, un’occasione anche per lo stesso Arthur, che non sarebbe affatto contrario a un ritorno in Europa, con un occhio di riguardo per il campionato spagnolo. Certo, difficilmente si ripresenterà il Barcellona, più probabile una parentesi come quella vissuta un anno fa, al Girona. Non era andata male, anzi. Ma non è stato abbastanza per la conferma, la stessa che il centrocampista rincorre sin dal suo arrivo alla Juventus. Del resto, in 5 anni ha cambiato 5 squadre. E quelle 5 squadre sono state alte (Liverpool, Fiorentina) e basse, come l’ultimo Girona e questa storia al Gremio, che di sicuro non sta brillando per risultati.

Arthur non brilla

Neanche Arthur brilla, a onor del vero: un solo assist in 20 partite, già un paio di stop (al momento è fuori per un problema muscolare, alla coscia) da smaltire e la sensazione che, in patria, non sia stato affatto profeta. Nonostante il bel regalo della fascia da capitano: la indossa con orgoglio, però non gli ha tirato fuori chissà cosa. Comunque, il prezzo è stato fatto. Le volontà pure. Dal Gremio c’è l’intenzione di aspettare l’evolversi del mercato - dell’eventuale mercato, meglio - attorno al giocatore. Se la Juve dovesse decidere di ammorbidire decisamente la propria posizione, allora un pensierino sull’acquisto verrebbe fatto. Ma non a 10 milioni. E nemmeno a 6. Per adesso, la società brasiliana ha fatto capire quanto margine ci sia per trattare e per venire a un compromesso: ben poco.

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