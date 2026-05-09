"Con le spalle al muro. Ma quale pressione, ho le farfalle nello stomaco": McKennie inedito si racconta

Il conto alla rovescia verso il Mondiale casalingo è già iniziato e McKennie non ha nascosto emozioni e ambizioni. Il centrocampista della Juve ha parlato ai canali FIFA raccontando cosa significhi per lui disputare una Coppa del Mondo davanti ai propri tifosi, tra famiglia, amici e la possibilità di lasciare un segno nella crescita del calcio negli Stati Uniti. Dalla voglia di trascinare il gruppo alla fiducia nel lavoro di Mauricio Pochettino, passando per le aspettative sulla nazionale americana e il rapporto con la pressione, Weston ha tracciato il ritratto di una squadra che vuole sorprendere.
Il Mondiale in casa e il ruolo di McKennie
"Quando penso a questi Mondiali, direi che la prima cosa che mi viene in mente è 'casa'. Giocare in casa, la famiglia, gli amici, tutti quelli che di solito non hanno la possibilità di vederti giocare dal vivo e ora hanno l'occasione di farlo" - ha spiegato McKennie ai canali FIFA. Poi ha proseguito: "Come vedo il mio ruolo in questo gruppo? Prima di tutto, è quello di fare ciò che mi riesce meglio, ovvero dare energia, portare un po' di allegria e cose del genere alla squadra, ma anche assicurarmi che tutti capiscano che c’è un lavoro da svolgere: scendere in campo, vincere le partite e provarci, essere un punto di riferimento in campo e aggiungere quella piccola scintilla di energia.
Come sarà questo Mondiale rispetto all'ultimo che ho giocato? Il primo in Qatar è stato un sogno che si è avverato perché sono cresciuto con il desiderio di giocare in un Mondiale e di rappresentare la nazionale e da bambino non pensi mai davvero che sarai su quel palcoscenico. E poi, poterlo fare in casa sarà sicuramente un'esperienza fantastica".
La crescita del calcio in USA
McKennie ha poi spiegato come il calcio stia crescendo in America e come la manifestazione possa contribuire: "Con i Mondiali che si svolgono in casa, penso che possiamo fare la differenza. Chi ci ha preceduto ha fatto la propria parte. Noi giocatori che siamo cresciuti in questo ambiente abbiamo in un certo senso raccolto il testimone e ora stiamo cercando di far crescere questo sport negli Stati Uniti. Rispetto al football americano, al baseball e al basket, il calcio è un po' in secondo piano, ma ho la sensazione che ora, con tutti i cambiamenti in atto, il calcio stia crescendo molto di più e credo che avremo una grande influenza e una grande opportunità per cambiare la percezione del calcio negli Stati Uniti".
"Avremmo potuto fare di più". E Pochettino...
McKennie ha parlato anche della propria nazionale: "La squadra sente di avere ancora qualcosa da dimostrare. Penso che tutti fossero probabilmente contenti delle prestazioni e dell’impegno che abbiamo messo in campo in Qatar, ma credo che noi, come squadra, sappiamo che avremmo potuto ottenere di più. Penso che siamo sempre i nostri critici più severi. Ci assumiamo la responsabilità di molte cose che accadono e, in questi ultimi quattro anni, abbiamo avuto alcune delusioni, ma abbiamo anche ottenuto dei successi, come nella Nations League (Concacaf). Anche la Copa America [2024] forse non è stata la nostra migliore, ma penso che siamo carichi, pronti e vogliamo dimostrare che siamo forti e possiamo giocarcela". Su Pochettino: "Penso che l’allenatore abbia portato una ventata di energia. Ho l’impressione che ci siano molte più opportunità per tanti giocatori e credo che nessuno possa sentirsi sicuro al 100% del proprio posto. È una cosa che ha portato lui: un gruppo di giocatori molto competitivo, in cui se vuoi entrare in campo devi dimostrare il tuo valore. E giocare in grandi club non garantisce che il tuo posto sia al sicuro".
"Ma quale pressione!": il Mondiale secondo McKennie
Ospitare il Mondiale comporta una pressione? McKennie non la pensa così: "Non mi sembra proprio che sia una pressione. Penso che sia qualcosa che ci entusiasma più che una pressione. Per quanto mi riguarda, mi sembra che tutta la mia vita sia stata fatta di situazioni e momenti di pressione, in cui mi sono trovato con le spalle al muro o in cui ero sfavorito. Credo che le persone abbiano queste aspettative nei nostri confronti e vogliano vederci superare i nostri limiti. Ma noi lo vogliamo allo stesso modo per noi stessi, se non di più. Le situazioni di pressione fanno semplicemente parte del gioco". Poi ha aggiunto: "Penso che l'energia dei tifosi possa contribuire in modo determinante a creare un'atmosfera che metta in difficoltà la squadra avversaria. I tifosi hanno un'influenza sulla partita molto maggiore di quanto probabilmente credano. Averli al nostro fianco, che ci sostengono anche nei momenti difficili o quando la partita non sta andando come vorremmo, è molto importante".
"Così ho superato molte difficoltà"
"Come mi sento prima di una partita importante? Ho le farfalle nello stomaco. Sentire quel tipo di nervosismo ti fa capire che stai facendo qualcosa di importante, qualcosa che ti appassiona, a cui tieni e per cui vuoi dare il massimo. Non ho paura; mi sento pronto, preparato" - ha detto McKennie. Poi ha continuato: "Quando sei nel tunnel e stai per entrare in campo per una partita dei Mondiali, cosa ti passa per la testa? Quando esci dal tunnel prima di una partita ai Mondiali, penso che provi un senso di orgoglio, di eccitazione. Onestamente, ti passa per la mente un piccolo flashback di tutto il tuo percorso e dici semplicemente: ‘Ho fatto tutto nella mia vita per arrivare qui. La mia famiglia ha fatto di tutto, le persone che mi hanno aiutato lungo il percorso, quindi diamoci da fare’. Mi piace trovarmi in quella situazione, non sento davvero molta pressione. Penso che la gente creda che io senta la pressione, ma è come se ti allenassi tutta la vita per fare qualcosa. Certo, sei nervoso perché vuoi giocare al meglio delle tue possibilità, ma è proprio per questo che il calcio è uno sport così bello. C’è il bello, il brutto, il cattivo e il fantastico. C'è di tutto. Dipende solo da come reagisci". Poi ha concluso: "In cosa ripongo fiducia nei momenti più importanti? Confido nel mio desiderio e fame di vittoria e nella mia capacità di lavorare. Sono un gran lavoratore ed è questo che mi ha permesso di superare molte difficoltà nella mia carriera: tenere la testa bassa e lavorare sodo".
Il conto alla rovescia verso il Mondiale casalingo è già iniziato e McKennie non ha nascosto emozioni e ambizioni. Il centrocampista della Juve ha parlato ai canali FIFA raccontando cosa significhi per lui disputare una Coppa del Mondo davanti ai propri tifosi, tra famiglia, amici e la possibilità di lasciare un segno nella crescita del calcio negli Stati Uniti. Dalla voglia di trascinare il gruppo alla fiducia nel lavoro di Mauricio Pochettino, passando per le aspettative sulla nazionale americana e il rapporto con la pressione, Weston ha tracciato il ritratto di una squadra che vuole sorprendere.
Il Mondiale in casa e il ruolo di McKennie
"Quando penso a questi Mondiali, direi che la prima cosa che mi viene in mente è 'casa'. Giocare in casa, la famiglia, gli amici, tutti quelli che di solito non hanno la possibilità di vederti giocare dal vivo e ora hanno l'occasione di farlo" - ha spiegato McKennie ai canali FIFA. Poi ha proseguito: "Come vedo il mio ruolo in questo gruppo? Prima di tutto, è quello di fare ciò che mi riesce meglio, ovvero dare energia, portare un po' di allegria e cose del genere alla squadra, ma anche assicurarmi che tutti capiscano che c’è un lavoro da svolgere: scendere in campo, vincere le partite e provarci, essere un punto di riferimento in campo e aggiungere quella piccola scintilla di energia.
Come sarà questo Mondiale rispetto all'ultimo che ho giocato? Il primo in Qatar è stato un sogno che si è avverato perché sono cresciuto con il desiderio di giocare in un Mondiale e di rappresentare la nazionale e da bambino non pensi mai davvero che sarai su quel palcoscenico. E poi, poterlo fare in casa sarà sicuramente un'esperienza fantastica".
La crescita del calcio in USA
McKennie ha poi spiegato come il calcio stia crescendo in America e come la manifestazione possa contribuire: "Con i Mondiali che si svolgono in casa, penso che possiamo fare la differenza. Chi ci ha preceduto ha fatto la propria parte. Noi giocatori che siamo cresciuti in questo ambiente abbiamo in un certo senso raccolto il testimone e ora stiamo cercando di far crescere questo sport negli Stati Uniti. Rispetto al football americano, al baseball e al basket, il calcio è un po' in secondo piano, ma ho la sensazione che ora, con tutti i cambiamenti in atto, il calcio stia crescendo molto di più e credo che avremo una grande influenza e una grande opportunità per cambiare la percezione del calcio negli Stati Uniti".