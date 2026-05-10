Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Juve-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A Femminile

Le bianconere in campo per difendere il terzo posto e quindi un piazzamento per la prossima Champions League
2 min
Juve-InterSerie A Women
Juve-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A Femminile© Juventus FC via Getty Images
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Alla Juventus Women basta un punto per centrare matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League. Le bianconere di Canzi si giocano il traguardo a Biella, nell'ultima gara stagionale davanti al proprio pubblico, contro un’Inter già sicura del secondo posto. "I dati ci dicono che l'Inter è una squadra di altissimo livello, primo attacco e seconda difesa. Ci aspettiamo una gara difficile contro un avversario forte in ogni reparto" sottolinea il tecnico. La sfida potrebbe avere anche un significato speciale per Bonansea, pronta ad agganciare Girelli in cima alla classifica delle presenze con la maglia bianconera: quota 238.

Women, Juve-Inter: orario e dove vederla

Domenica 10 maggio 2026 la Juventus Women affronta l'Inter. Le bianconere sfidano la squadra lombarda allo stadio "Pozzo-La Marmora" di Biella e il match è valido per la ventunesima giornata di campionato: fischio d'inizio dell'incontro fissato alle ore 15:00. La sfida tra le bianconere e le nerazzurre è visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming sull'app di DAZN e su RaiSport e RaiPlay, oppure sulle app scaricabili su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale sul sito Tuttosport.com.

Le probabili formazioni

Juventus: De Jong, Lenzini, Salvai, Harviken; Thomas, Walti, Pinto, Carbonell; Capeta, Cambiaghi, Bonansea. All. Canzi

Inter: Runarsdottir, Robustelli, Bartoli, Andres; Bowen, Csiszar, Magull, Vilhjalmsdottir, Schough; Bugeja, Wullaert. All. Piovani

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Lecce-Juve, l'arbitro "gradito" all'Inter e due gol annullati per fuorigioco di frame: è videocalcioInter, Chivu e lo scudetto di Oronzo Canà: "Un altr'anno col 5-5-5. Mourinho? Resta tra me e lui"

Juve, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS