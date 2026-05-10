Juve-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A Femminile

Alla Juventus Women basta un punto per centrare matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League. Le bianconere di Canzi si giocano il traguardo a Biella, nell'ultima gara stagionale davanti al proprio pubblico, contro un’Inter già sicura del secondo posto. "I dati ci dicono che l'Inter è una squadra di altissimo livello, primo attacco e seconda difesa. Ci aspettiamo una gara difficile contro un avversario forte in ogni reparto" sottolinea il tecnico. La sfida potrebbe avere anche un significato speciale per Bonansea, pronta ad agganciare Girelli in cima alla classifica delle presenze con la maglia bianconera: quota 238.
Women, Juve-Inter: orario e dove vederla
Domenica 10 maggio 2026 la Juventus Women affronta l'Inter. Le bianconere sfidano la squadra lombarda allo stadio "Pozzo-La Marmora" di Biella e il match è valido per la ventunesima giornata di campionato: fischio d'inizio dell'incontro fissato alle ore 15:00. La sfida tra le bianconere e le nerazzurre è visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming sull'app di DAZN e su RaiSport e RaiPlay, oppure sulle app scaricabili su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale sul sito Tuttosport.com.
Le probabili formazioni
Juventus: De Jong, Lenzini, Salvai, Harviken; Thomas, Walti, Pinto, Carbonell; Capeta, Cambiaghi, Bonansea. All. Canzi
Inter: Runarsdottir, Robustelli, Bartoli, Andres; Bowen, Csiszar, Magull, Vilhjalmsdottir, Schough; Bugeja, Wullaert. All. Piovani
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