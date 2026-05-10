Juve-Inter: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A Femminile

Women, Juve-Inter: orario e dove vederla

Domenica 10 maggio 2026 la Juventus Women affronta l'Inter. Le bianconere sfidano la squadra lombarda allo stadio "Pozzo-La Marmora" di Biella e il match è valido per la ventunesima giornata di campionato: fischio d'inizio dell'incontro fissato alle ore 15:00. La sfida tra le bianconere e le nerazzurre è visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming sull'app di DAZN e su RaiSport e RaiPlay, oppure sulle app scaricabili su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale sul sito Tuttosport.com.

Le probabili formazioni

Juventus: De Jong, Lenzini, Salvai, Harviken; Thomas, Walti, Pinto, Carbonell; Capeta, Cambiaghi, Bonansea. All. Canzi

Inter: Runarsdottir, Robustelli, Bartoli, Andres; Bowen, Csiszar, Magull, Vilhjalmsdottir, Schough; Bugeja, Wullaert. All. Piovani

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