Juve, 3-3 show con l’Inter e Canzi esulta: Women aritmeticamente in Champions  

Gol, spettacolo e una Champions conquistata: la Juve pareggia contro l’Inter e conquista il punto necessario per blindare il terzo posto aritmeticamente. A Biella va in scena una gara ricca di colpi di scena, soprattutto nel primo tempo. Robustellini sblocca subito il match con un bel sinistro dal limite, le bianconere pareggiano grazie a un autogol di Andres. La gioia dura solo un minuto perché le ospiti si riportano di nuovo avanti con Robustellini. La squadra di Canzi non si arrende e grazie a un penalty di Bonansea (che aggancia Girelli a quota 238 presenze) riportano l’equilibrio. Ma anche in questo caso la felicità dura meno di dieci minuti, quando è l’Inter a procurarsi un rigore, realizzato da Wullaert. La gara è pazza e proprio sul finire del primo tempo Vangsgaard segna il definitivo 3-3. Nella ripresa cala il ritmo con la Vecchia Signora che raggiunge il traguardo Europeo e potrà giocarsi così con più serenità la finale di Coppa Italia contro la Roma.
Juve Women-Inter, la diretta
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90'+5' - Triplice fischio, Juve-Inter termina 3-3 con le bianconere che conquistano aritmeticamente la Champions.
90'+3' - Cambiaghi viene atterrata da Bowen, che si prende il giallo.
90' - Concessi cinque minuti di recupero.
90' - TRAVERSA DI TOMASEVIC!
Dagli sviluppi di un corner, la giocatrice dell'Inter calcia potente da dentro l'area e scheggia il legno.
84' - Gran destro dalla distanza di Tomasevi che esce di poco alla sinistra di De Jong.
81' - La girandola di cambi non termina: Polli e Tomasevic prendono il posto di Wullaert e Detruyer.
79 - Canzi manda in campo Cambiaghi al posto di Capeta
75' - Altro cambio Inter: Robustellini lascia il posto a Merlo.
68 ' - Sostituzioni anche nell'Inter: escondo Vilhjalmsdottir e Glionna, entrano Schough e Tomaselli.
66' - Cambio nella Juve: Godo prende il posto di Thomas.
61' - L'Inter sfonda sulla destra con Magull, che poi crossa subito rasoterra in area dove Bugeja non riesce a farsi trovare pronta.
60' - La scena si ripete ma con Calligaris, che alza un pallone per Vangsgaard, invece di giocarlo rasoterra, e sprecca un quattro contro due.
52' - THOMAS SPRECA TUTTO!
Le bianconere volano in contropiede in superiorità numerica, ma l'esterno della Juve sbaglia il passaggio sul più bello.
49' - Walti entra in ritardo e si prende il primo giallo del match.
46' - L'Inter gioca il primo pallone della ripresa.
45'+7' - FINE PRIMO TEMPO
La prima frazione di gioco termina 3-3: apre Robustellini, pareggia la Juve grazie a un autogol di Andres. Poi di nuovo Robustellini porta avanti l'Inter. Risponde la Vecchia Signora con Bonansea dagli undici metri, poi sempre su rigore fa lo stesso Wullaert. Infine Vangsgaard mette il punto esclamativo sul primo tempo.
45'+5' - GOL DELLA JUVE!
Dagli sviluppi di una punzione il pallone arriva ad Harviken che rimette in mezzo il pallone, che Vangsgaard trasforma in oro, relizzando il 3-3.
45' - Concessi cinque minuti di recupero.
40' - OCCASIONE JUVE!
Vangsgaard semina il panico con il pallone, poi appoggia per Bonansea che con un traversone sul secondo palo trova l'inserimento di Capeta che di testa non riesce a indirizzare verso la porta.
37' - Gran destro di Schatzer dai 25 metri, ma Runarsdottir in due tempi neutralizza il tiro.
34' - INTER DI NUOVO IN VANTAGGIO!
Wullaert si presenta sul dischetto, spiazza De Jong e segna il 14esimo gol in campionato.
33' - RIGORE PER L'NTER!
L'arbitro concede il penalty dopo aver rivisto le immagini.
30' - L'INTER CHIEDE UN RIGORE!
Piovani consegna la card e manda l'arbitro al Var per un contatto in area di Vangsgaard su Bartoli.
28' - GOL DELLA JUVE!
Bonansea si prende la responsabilità e segna il rigore.
27' - RIGORE CONFERMATO!
Il direttore di gare riguarda le immagini al monitore e conferma il penalty.
26' - L'INTER SI GIOCA LA CARD!
L'allenatore delle nerazzurre manda l'arbitro al Var per giudicare l'episodio.
25' - RIGORE PER LA JUVE!
Bonansea converge dalla destra e appoggia per Vangsgaard, che calcia di prima e trova la deviazione di braccio di Bowen.
20' - CHE OCCASIONE PER L'INTER!
Vilhjalmsdottir si inserisce bene in area, ma al momento del tiro cicca incredibilmente il pallone, che poi dopo un rimpallo arriva a Wullaert, che calcia di prima a lato.
11' - Testata involontaria tra Vangsgaard e Bowen, con la bianconera che resta a terra per le cure.
9' - DI NUOVO INTER IN VANTAGGIO!
Dura pochissimo il pareggio della Juve e l'Inter si riporta avanti con Robustellini, che di testa su cross di Wullaert fa centro. E sigla così la propria doppietta personale.
8' - PAREGGIO DELLA JUVE!
Calcio d'angolo velenoso battuto dalla Juve, con il pallone che non viene colpito da nessuna giocatrice bianconera ma da Andres Sanz, che non salta e con lo schiena fa autogol.
5' - ALTRA CHANCE INTER!
Le bianconere approcciano male e l'Inter prova subito a segnare il raddoppio Bugeja, che salta due avversarie e prova il tiro, respinto dalla difesa.
2' - INTER IN VANTAGGIO!
Le nerazzurre muovono bene il pallone dalla destra alla sinistra, dove arriva a Robustellini che con un potente diagonale di sinistro dal limite trova il sette sul secondo palo.
1' - La Juve muove il primo pallone del match. In tribuna a seguire le ex compagne c'è anche la leggenda Sara Gama.
Women, Juve-Inter: orario e dove vederla
Domenica 10 maggio 2026 la Juventus Women affronta l'Inter. Le bianconere sfidano la squadra lombarda allo stadio "Pozzo-La Marmora" di Biella e il match è valido per la ventunesima giornata di campionato: fischio d'inizio dell'incontro fissato alle ore 15:00. La sfida tra le bianconere e le nerazzurre è visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming sull'app di DAZN e su RaiSport e RaiPlay, oppure sulle app scaricabili su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale sul sito Tuttosport.com.
Le formazioni ufficiali
Juventus Women: De Jong, Lenzini, Calligaris, Harviken, Thomas, Walti, Schatzer, Carbonell, Bonansea, Capeta, Vangsgaard. A disposizione: Rusek, Perry, Kullberg, Rosucci, Stolen Godo, Moretti, Pinto, Brighton, Cambiaghi, Rasmussen. Allenatore: Massimiliano Canzi.
Inter: Runarsdottir, Bowen, Andres Sanz, Bugeja, Vilhjalmsdottir, Magull, Robustellini, Glionna, Detruyer, Wullaert, Bartoli. A disposizione: Ferraro, Ivarsdottir, Santi, Polli, Merlo, Tomasevic, Paz, Tomaselli, Schough, Consolini. Allenatore: Gianpiero Piovani
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Gol, spettacolo e una Champions conquistata: la Juve pareggia contro l’Inter e conquista il punto necessario per blindare il terzo posto aritmeticamente. A Biella va in scena una gara ricca di colpi di scena, soprattutto nel primo tempo. Robustellini sblocca subito il match con un bel sinistro dal limite, le bianconere pareggiano grazie a un autogol di Andres. La gioia dura solo un minuto perché le ospiti si riportano di nuovo avanti con Robustellini. La squadra di Canzi non si arrende e grazie a un penalty di Bonansea (che aggancia Girelli a quota 238 presenze) riportano l’equilibrio. Ma anche in questo caso la felicità dura meno di dieci minuti, quando è l’Inter a procurarsi un rigore, realizzato da Wullaert. La gara è pazza e proprio sul finire del primo tempo Vangsgaard segna il definitivo 3-3. Nella ripresa cala il ritmo con la Vecchia Signora che raggiunge il traguardo Europeo e potrà giocarsi così con più serenità la finale di Coppa Italia contro la Roma.
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90'+5' - Triplice fischio, Juve-Inter termina 3-3 con le bianconere che conquistano aritmeticamente la Champions.
90'+3' - Cambiaghi viene atterrata da Bowen, che si prende il giallo.
90' - Concessi cinque minuti di recupero.
90' - TRAVERSA DI TOMASEVIC!
Dagli sviluppi di un corner, la giocatrice dell'Inter calcia potente da dentro l'area e scheggia il legno.
84' - Gran destro dalla distanza di Tomasevi che esce di poco alla sinistra di De Jong.
81' - La girandola di cambi non termina: Polli e Tomasevic prendono il posto di Wullaert e Detruyer.
79 - Canzi manda in campo Cambiaghi al posto di Capeta
75' - Altro cambio Inter: Robustellini lascia il posto a Merlo.
68 ' - Sostituzioni anche nell'Inter: escondo Vilhjalmsdottir e Glionna, entrano Schough e Tomaselli.
66' - Cambio nella Juve: Godo prende il posto di Thomas.
61' - L'Inter sfonda sulla destra con Magull, che poi crossa subito rasoterra in area dove Bugeja non riesce a farsi trovare pronta.
60' - La scena si ripete ma con Calligaris, che alza un pallone per Vangsgaard, invece di giocarlo rasoterra, e sprecca un quattro contro due.
52' - THOMAS SPRECA TUTTO!
Le bianconere volano in contropiede in superiorità numerica, ma l'esterno della Juve sbaglia il passaggio sul più bello.
49' - Walti entra in ritardo e si prende il primo giallo del match.
46' - L'Inter gioca il primo pallone della ripresa.
45'+7' - FINE PRIMO TEMPO
La prima frazione di gioco termina 3-3: apre Robustellini, pareggia la Juve grazie a un autogol di Andres. Poi di nuovo Robustellini porta avanti l'Inter. Risponde la Vecchia Signora con Bonansea dagli undici metri, poi sempre su rigore fa lo stesso Wullaert. Infine Vangsgaard mette il punto esclamativo sul primo tempo.
45'+5' - GOL DELLA JUVE!
Dagli sviluppi di una punzione il pallone arriva ad Harviken che rimette in mezzo il pallone, che Vangsgaard trasforma in oro, relizzando il 3-3.
45' - Concessi cinque minuti di recupero.
40' - OCCASIONE JUVE!
Vangsgaard semina il panico con il pallone, poi appoggia per Bonansea che con un traversone sul secondo palo trova l'inserimento di Capeta che di testa non riesce a indirizzare verso la porta.
37' - Gran destro di Schatzer dai 25 metri, ma Runarsdottir in due tempi neutralizza il tiro.
34' - INTER DI NUOVO IN VANTAGGIO!
Wullaert si presenta sul dischetto, spiazza De Jong e segna il 14esimo gol in campionato.
33' - RIGORE PER L'NTER!
L'arbitro concede il penalty dopo aver rivisto le immagini.
30' - L'INTER CHIEDE UN RIGORE!
Piovani consegna la card e manda l'arbitro al Var per un contatto in area di Vangsgaard su Bartoli.
28' - GOL DELLA JUVE!
Bonansea si prende la responsabilità e segna il rigore.
27' - RIGORE CONFERMATO!
Il direttore di gare riguarda le immagini al monitore e conferma il penalty.
26' - L'INTER SI GIOCA LA CARD!
L'allenatore delle nerazzurre manda l'arbitro al Var per giudicare l'episodio.
25' - RIGORE PER LA JUVE!
Bonansea converge dalla destra e appoggia per Vangsgaard, che calcia di prima e trova la deviazione di braccio di Bowen.
20' - CHE OCCASIONE PER L'INTER!
Vilhjalmsdottir si inserisce bene in area, ma al momento del tiro cicca incredibilmente il pallone, che poi dopo un rimpallo arriva a Wullaert, che calcia di prima a lato.
11' - Testata involontaria tra Vangsgaard e Bowen, con la bianconera che resta a terra per le cure.
9' - DI NUOVO INTER IN VANTAGGIO!
Dura pochissimo il pareggio della Juve e l'Inter si riporta avanti con Robustellini, che di testa su cross di Wullaert fa centro. E sigla così la propria doppietta personale.
8' - PAREGGIO DELLA JUVE!
Calcio d'angolo velenoso battuto dalla Juve, con il pallone che non viene colpito da nessuna giocatrice bianconera ma da Andres Sanz, che non salta e con lo schiena fa autogol.
5' - ALTRA CHANCE INTER!
Le bianconere approcciano male e l'Inter prova subito a segnare il raddoppio Bugeja, che salta due avversarie e prova il tiro, respinto dalla difesa.
2' - INTER IN VANTAGGIO!
Le nerazzurre muovono bene il pallone dalla destra alla sinistra, dove arriva a Robustellini che con un potente diagonale di sinistro dal limite trova il sette sul secondo palo.
1' - La Juve muove il primo pallone del match. In tribuna a seguire le ex compagne c'è anche la leggenda Sara Gama.