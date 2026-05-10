Juve, 3-3 show con l’Inter e Canzi esulta: Women aritmeticamente in Champions  

Gol, spettacolo e una Champions conquistata: la Juve pareggia contro l’Inter e conquista il punto necessario per blindare il terzo posto aritmeticamente. A Biella va in scena una gara ricca di colpi di scena, soprattutto nel primo tempo. Robustellini sblocca subito il match con un bel sinistro dal limite, le bianconere pareggiano grazie a un autogol di Andres. La gioia dura solo un minuto perché le ospiti si riportano di nuovo avanti con Robustellini. La squadra di Canzi non si arrende e grazie a un penalty di Bonansea (che aggancia Girelli a quota 238 presenze) riportano l’equilibrio. Ma anche in questo caso la felicità dura meno di dieci minuti, quando è l’Inter a procurarsi un rigore, realizzato da Wullaert. La gara è pazza e proprio sul finire del primo tempo Vangsgaard segna il definitivo 3-3. Nella ripresa cala il ritmo con la Vecchia Signora che raggiunge il traguardo Europeo e potrà giocarsi così con più serenità la finale di Coppa Italia contro la Roma.