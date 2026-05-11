Vlahovic-Juve, la questione in tv: "Eccezionale, si imbruttisce, con Spalletti..."

Il futuro di Vlahovic è ancora tutto da decifrare. Di certo c'è soltanto la scadenza del contratto al 30 giugno 2026 e quanto sia importante un attaccante come lui per il modo di giocare di Spalletti . Due gol dal suo ritorno: quello su punizione contro il Verona e poi la rete decisiva per tre punti pesantissimi a Lecce. Nonostante la data di fine rapporto imminente c'è da sottolineare l'atteggiamento esemplare del professionista in allenamento ma anche in campo. L'analisi su Dusan l'hanno fatto anche a Pressing sottolineando la sua importanza per la Juve.

Vlahovic e il sangue nelle vene

Trevisani dice la sua sull'attaccante serbo: "L'altro giorno fa gol subito, poi non segna e si imbruttisce nella partita". Anche Pazzini aggiunge: "Però è quella roba, quando si dice di un giocatore che ha il sangue nelle vene, Vlahovic te lo dimostra".

Poi la parola torna al giornalista che conclude: "Ha fatto un gol eccezionale". Sabatini: "Vlahovic si deve ridurre l'ingaggio? Basta dargli i soldi che han guadagnato David e Openda e li spendi meglio, invece di chiedere a Vlahovic lo sconto".

Vlahovic e il futuro Juve

L'ex Juve Mauro analizza l'importanza di Vlahovic per il gioco bianconero: "A leggere la storia di Spalletti e dei centravanti che hanno giocato per lui, sarebbe meglio che Vlahovic restasse. Bisogna vedere se la società vuole tenerlo. Come giocatore credo che se sta bene fisicamente fa tanti gol. Non so se i rapporti con i dirigenti siano tali da sedersi a discutere". Pazzini spiega: "Quando sta bene per me è uno dei migliori della Serie A, tra i primi tre attaccanti. Per me deve restare sia perché ha la fiducia di Spalletti che in ogni conferenza dice quanto gli è mancato uno come lui, poi sono sicuro che con lui farebbe tanti gol. Poi ci mette quella che il mister ha definito faccia di... diciamo ghigno, quell'ignoranza e cattiveria da attaccante vero. Se perdi Vlahovic devi prendere un attaccante di livello". A chiudere Trevisani: "E quanto ti costa prendere uno come lui? Poi soprattutto Vlahovic non lo abbiamo mai visto con Spalletti".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE