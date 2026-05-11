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Juve Women, ufficiale il riscatto di Capeta dallo Sporting: nel mirino il primo titolo in bianconero

Trasferimento, ora sì, a titolo definitivo: i dettagli dell'accordo tra il club e l'attaccante portoghese
3 min
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Juve Women, ufficiale il riscatto di Capeta dallo Sporting: nel mirino il primo titolo in bianconero © Juventus.com
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Ana Capeta e la Juventus Women ancora insieme. La calciatrice classe 1997 era arrivata lo scorso febbraio dallo Sporting con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un'opzione di acquisto che il club bianconero ha esercitato, visto l'ottimo rendimento avuto dall'attaccante in questa seconda parte di stagione. E dunque accordo siglato tra la punta della nazionale portoghese e la Juve, contratto fino al giugno 2028. Per Capeta il prossimo 24 maggio la possibilità di vincere il primo trofeo con la Juventus, ovvero la Coppa Italia (finale contro la Roma), dopo aver messo la sua firma in semifinale.

Juve Women, Ana Capeta resta in bianconero

Questo l'annuncio, attraverso una nota sui canali ufficiali, da parte del club bianconero: "Il futuro di Ana Capeta sarà ancora a tinte bianconere. La Juventus Football Club comunica infatti di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive dell’attaccante portoghese dallo Sporting CP: la numero 7 ha siglato un accordo che la legherà al Club fino al 30 giugno 2028. Arrivata a Torino all’inizio di febbraio con la formula del prestito, Ana ha saputo conquistare l’universo Juventus Women con una rapidità straordinaria, mettendo in mostra tutto il suo repertorio: istinto del gol e duttilità tattica. I numeri di questi primi mesi parlano chiaro e raccontano un impatto determinante sulla stagione: in 12 presenze in tutte le competizioni, l'attaccante classe 1997 ha già messo la propria firma su ben 6 reti, diventando in brevissimo tempo un riferimento fondamentale per il reparto offensivo. Ci vediamo in campo, Ana!".

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