Juve Women, ufficiale il riscatto di Capeta dallo Sporting: nel mirino il primo titolo in bianconero

Ana Capeta e la Juventus Women ancora insieme. La calciatrice classe 1997 era arrivata lo scorso febbraio dallo Sporting con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un'opzione di acquisto che il club bianconero ha esercitato, visto l'ottimo rendimento avuto dall'attaccante in questa seconda parte di stagione. E dunque accordo siglato tra la punta della nazionale portoghese e la Juve, contratto fino al giugno 2028. Per Capeta il prossimo 24 maggio la possibilità di vincere il primo trofeo con la Juventus, ovvero la Coppa Italia (finale contro la Roma), dopo aver messo la sua firma in semifinale.