Juventus-Fiorentina: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming

Due partite alla fine della stagione della Serie A e un solo obiettivo nella testa della Juventus : qualificarsi alla prossima Champions League. Sulla strada dei bianconeri c'è la Fiorentina che arriva all'Allianz con la certezza di essersi salva dopo un anno travagliato. La mente libera per i viola può essere un ulteriore sfida a cui Spalletti e i suoi ragazzi dovranno far fronte per entrare in campo con un atteggiamento ancor più concentrato. Al netto di questo il tecnico di Certaldo deve fare i conti con qualche dubbio di formazione, legato soprattutto alle condizioni di Thuram, non convocato dalla Francia - come Kalulu - per i prossimi Mondiali .

Juve-Fiorentina, orario e dove vederla

Juventus e Fiorentina si affrontano il 17 maggio nel match valido per la 37ª giornata di Serie A. Le due squadre scendono in campo domenica all'Allianz Stadium con fischio d'inizio dell'incontro fissato per le ore 12. La sfida tra le due squadre è visibile in diretta su DAZN, tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC e su Sky Sport. In alternativa è possibile seguire la sfida con la diretta testuale di Tuttosport.

Le probabili formazioni

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Solomon. All. Vanoli

Arbitro: sig. Massa

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