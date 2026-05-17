Kalulu e non solo, la Premier si muove! 007 allo Stadium per Juve-Fiorentina

Gli occhi della Premier League su Pierre Kalulu. Il difensore francese quest’anno ha disputato la miglior annata della sua carriera, mantenendo un rendimento elevatissimo per tutto il corso della stagione. Prestazioni brillanti che non sono passate affatto inosservate a livello internazionale, soprattutto tra gli addetti ai lavori della Premier League. In questi ultimi mesi il Manchester United ha inviato i propri emissari un paio di volte a seguire dal vivo il difensore francese della Juve. Relazioni positive sfociate nei primi approcci finora però murati dalla Signora. Adesso è la volta del Tottenham, che oggi avrà un proprio 007 allo Stadium per assistere alla gara tra Juventus e Fiorentina.