Kalulu e non solo, la Premier si muove! 007 allo Stadium per Juve-Fiorentina

Gli occhi della Premier League su Pierre Kalulu. Il difensore francese quest’anno ha disputato la miglior annata della sua carriera, mantenendo un rendimento elevatissimo per tutto il corso della stagione. Prestazioni brillanti che non sono passate affatto inosservate a livello internazionale, soprattutto tra gli addetti ai lavori della Premier League. In questi ultimi mesi il Manchester United ha inviato i propri emissari un paio di volte a seguire dal vivo il difensore francese della Juve. Relazioni positive sfociate nei primi approcci finora però murati dalla Signora. Adesso è la volta del Tottenham, che oggi avrà un proprio 007 allo Stadium per assistere alla gara tra Juventus e Fiorentina.
Occhi su Fagioli
Nel menù della formazione londinese appunto il numero 15 bianconero ma anche Nicolò Fagioli. Due elementi che piacciono parecchio agli Spurs di Roberto De Zerbi, a caccia di rinforzi per puntare all’Europa nella prossima stagione. Se per il centrocampista classe 2001 è previsto l’assalto nei prossimi giorni (la Viola però non valuta proposte sotto i 30-40 milioni), appare invece più difficile che Kalulu possa lasciare la Signora. Anzi, la dirigenza juventina ha già avviato i dialoghi coi rappresentanti del difensore per arrivare nelle prossime settimane a un’intesa in merito al rinnovo del contratto fino al 2030. Previsto pure un adeguamento di stipendio dagli attuali 2,4 a 3,8-4 milioni netti a stagione. Con buona pace delle corteggiatrici inglesi. Bye bye Premier: la Juve vuol tenersi stretta ancora a lungo l’intoccabile Kalulu.
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