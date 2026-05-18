Pagelle Juve: Di Gregorio inquietante, Bremer saluta, fotografia Locatelli, Yildiz al Mondiale

Una giornata a dir poco disastrosa per la Juve di Spalletti che perde clamorosamente in casa contro la Fiorentina e vede allontanarsi sempre più l'obiettivo Champions. Con la vittoria delle dirette rivali, i bianconeri sono finiti addirittura sesti in classifica. Al termine della gara, l'allenatore ha commentato così il tracollo Juve.