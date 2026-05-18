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Pagelle Juve: Di Gregorio inquietante, Bremer saluta, fotografia Locatelli, Yildiz al Mondiale

Voti e giudizi dei bianconeri dopo il ko casalingo contro la Fiorentina: Kalulu crolla, Vlahovic si sgonfia
Lorenzo Aprile
2 min
Juventus

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Tutte le notizie sulla squadra

Una giornata a dir poco disastrosa per la Juve di Spalletti che perde clamorosamente in casa contro la Fiorentina e vede allontanarsi sempre più l'obiettivo Champions. Con la vittoria delle dirette rivali, i bianconeri sono finiti addirittura sesti in classifica. Al termine della gara, l'allenatore ha commentato così il tracollo Juve.

 

 

Di Gregorio 3

Fedele a una logica dall’inquietante ricorrenza: gol incassato al primo tiro. E, anche stavolta, ci ha messo molto del suo. Sembra quasi che abbia paura di giocare davanti ai propri tifosi.

 

Kalulu 4.5

Crolla, per la prima volta, insieme al resto dei compagni.

 

Bremer 4.5

Nel primo tempo, tiene in piedi la baracca una chiusura dietro l’altra. Poi perde ogni barlume di lucidità, rimediando un giallo che segna in anticipo fine della sua stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Kelly 4

Goffo e frenetico nelle scelte. Quando si ritrova la palla tra i piedi finisce per sporcare sempre l’uscita palla bianconera.

 

Gatti (35’ st) 4.5

Spalletti lo preferisce a David e Openda per provare a ribaltare il match, ma l’azzurro - salvo un paio di tuffi rivedibili - non entra nei radar del match.

 

Cambiaso 4

Straperde il duello in marcatura con Dodo, lasciandogli sempre due o tre secondi per pensare la giocata.

 

Thuram (18’ st) 4.5

Lucio lo lancia per provare a conferire fisicità e progressione a un centrocampo monotematico, ma il francese entra col braccino.

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Locatelli 4

La fotografia più eclatante dell’approccio mentale bianconero di giornata: nervoso, impaurito e fuori fuoco.

 

Koopmeiners 4

Il gol del vantaggio Viola nasce da una sua dormita imperdonabile su Ndour. Nel terzo di campo avversario non azzecca mezza scelta.

 

Boga (1’ st) 4.5

Statico e a corto di idee.

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Conceiçao 5

Sarebbe l’unico “salvabile” nel tracollo bianconero. Ma l’insufficienza, considerando le svariate chance create e dilapidate dalle parti di De Gea, non gliela toglie nessuno.

 

Zhegrova (24’ st) 4

Svogliato e approssimativo.

 

McKennie 4.5

Si arma di buoni propositi. Ma a sto giro ci sono giusto quelli. L’unica palla d’oro del suo match la calcia addosso a De Gea.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Yildiz 4.5

Giusto un tiro, disinnescato senza troppi problemi dal portiere spagnolo, e poco altro. Sembra che abbia la testa già al Mondiale... Miretti (45’ st) ng

 

Vlahovic 4

Si sgonfia completamente dopo due settimane da re, cestinando la stragrande maggioranza delle occasioni. Come quella sul retropassaggio horror di Ndour...

 

All. Spalletti 4

Disegna una Juve spompata, prevedibile e in balia dei soliti fantasmi emotivi. Il 4-2-4 della ripresa non cambia di una virgola l’economia del match. Ora serviranno tre miracoli per centrare la Champions.

 

 

 

 

 

 

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Una giornata a dir poco disastrosa per la Juve di Spalletti che perde clamorosamente in casa contro la Fiorentina e vede allontanarsi sempre più l'obiettivo Champions. Con la vittoria delle dirette rivali, i bianconeri sono finiti addirittura sesti in classifica. Al termine della gara, l'allenatore ha commentato così il tracollo Juve.

 

 

Di Gregorio 3

Fedele a una logica dall’inquietante ricorrenza: gol incassato al primo tiro. E, anche stavolta, ci ha messo molto del suo. Sembra quasi che abbia paura di giocare davanti ai propri tifosi.

 

Kalulu 4.5

Crolla, per la prima volta, insieme al resto dei compagni.

 

Bremer 4.5

Nel primo tempo, tiene in piedi la baracca una chiusura dietro l’altra. Poi perde ogni barlume di lucidità, rimediando un giallo che segna in anticipo fine della sua stagione.

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