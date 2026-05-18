Così si buttano via milioni e tifosi

Ieri la Juve ha perso ottanta milioni di euro. Anche la faccia e l’onore, e questo è ciò che conta di più per i tifosi, tuttavia quel buco da ottanta milioni allunga sul futuro della squadra una nube pure più cupa del loro umore. Negli ultimi tre anni la Juve ha perso 300 milioni, sprecati sul mercato per prendere giocatori mediocri o del tutto inadeguati. E sbagliare completamente tre campagne acquisti consecutive ha prodotto una squadra con molte carenze tecniche e una spaventosa mancanza di carattere. Al netto delle qualità calcistiche, nessuno dei giocatori ingaggiati dall’estate 2023 a oggi può essere considerato da Juve in termini di personalità, senso di responsabilità e consapevolezza di cosa rappresenti la Juve. È indicativo il fatto che il capitano Locatelli parli di difficoltà nel gestire la pressione delle ultime settimane. La pressione è la condizione naturale di qualsiasi tesserato della Juve in qualsiasi giorno di qualsiasi stagione; non è una difficoltà è l’unico stato possibile con indosso quella maglia. Altrimenti sarebbe, con tutto il rispetto, l’Udinese .

Soldi buttati nel mercato

Tornando a parlare di soldi, vale la pena ricordare che, per portare a Torino Lois Openda (1 gol, 0 assist in Serie A), la Juventus ha speso 45 milioni. Mentre per portare Michael Olise (15 gol, 21 assist nella Bundesliga) a Monaco di Baviera, il Bayern ha speso 50 milioni. Stessa cifra è servita al Napoli per Rasmus Hojlund (11 gol e 6 assist in Serie A). E, complessivamente, per acquistare Koopmeiners e Douglas Luiz, sono serviti 110 milioni, sufficienti a pagare il cartellino di Rodri e pagarlo 10 milioni all’anno per tre stagioni. Così come le commissioni per il parametro zero Jonathan David più il cartellino di Zhegrova superano di poco i 25 milioni, quelli che sono bastati all’Inter per prendere Bonny (5 gol e 6 assist, da riserva). Luciano Spalletti, ieri avvilito e autocritico, aveva chiesto una sola cosa, al momento della firma: l’acquisto di un centravanti fisico a gennaio. Mentre la Juve lo cercava senza trovarlo, la Roma ha preso Donyell Malen (13 gol e 2 assist in mezzo campionato) pagandolo complessivamente 27 milioni. Insomma, è davvero impressionante lo spreco di denaro per acquisire giocatori che non hanno mai alzato il livello della rosa e, spesso, l’hanno abbassato. C’è chi, spendendo 300 milioni in tre anni, punta a vincere la Champions, la Juve è riuscita a non qualificarsi neanche.

Si sta disperdendo l’amore dei tifosi

A suo modo è un record. Lo sperpero del denaro, tuttavia, ha un altro effetto collaterale, perché insieme ai soldi, si sta disperdendo l’amore dei tifosi, sempre incondizionato, ma ultimamente incrinato da prove durissime. Il popolo bianconero meriterebbe più rispetto e, forse, spiegazioni e rassicurazioni. Ieri, il più alto dirigente, Damien Comolli, non si è presentato ai microfoni del dopo partita. I tifosi sono stati abbandonati alla loro frustrazione e alla negatività; nessuno ha spiegato, nessuno si è assunto le responsabilità, nessuno ha rilanciato per il futuro. È sicuramente difficile farlo, ma a volte è necessario.

Andrea Agnelli, per esempio, era solito concedersi dopo le sconfitte più brucianti, mai dopo i successi. I tifosi vengono da stagioni difficili, la loro fiducia è stata tradita troppe volte negli ultimi anni e l’amore che nutrono per il club troppe volte è stato umiliato da sconfitte senza onore, come quella di ieri. Insieme ai soldi, insomma, la Juve sta buttando qualcosa di ancora più prezioso: l’amore e la fiducia dei tifosi. Qualsiasi analisi è ridondante rispetto a quanto detto già parecchie volte negli ultimi mesi: c’è una squadra senza un leader e senza sufficiente carattere che non vince tutte le volte che è obbligata a vincere. I motivi che hanno portato la Juve al sesto posto, nel punto più basso dal 2011 in poi, sono abbastanza chiari da un po’. Forse è tempo di misurare i danni in milioni di euro e considerare le conseguenze in milioni di tifosi delusi. Qualcuno, poi, pagherà il conto.

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