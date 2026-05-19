Open Var, da Rocchi a Tommasi la suonata è sempre quella: “Giusto annullare i gol della Juve”

Il fine settimana della Juve è stato di quelli complicati. Il ko contro la Fiorentina ha lasciato scorie, soprattutto tra i tifosi che hanno contestato la squadra tra fischi e cori al triplice fischio. La Champions League è appesa a un filo sottolissimo e nemmeno una vittoria contro il Torino all'ultima giornata potrebbe bastare per entrare nelle prime quattro in classifica. Oltre a questo, durante la gara con i Viola ci sono stati un paio di episodi a sfavore per i bianconeri: due gol annullati, come successo a Lecce, per un fuorigioco di Vlahovic e l'altro per una spinta di McKennie su Gosens. Insomma, da Rocchi a Tommasi la suonata sembra essere sempre la stessa. Due situazioni che sono state valutate anche a Open Var su Dazn.
Gol annullato a McKennie
Boga mette in mezzo un bel pallone che McKennie trasforma in oro superando, di testa, De Gea. Massa, però, fischia subito la spinta dell'americano su Gosens e al Var, Chiffi e Meraviglia, riguardano l'episodio: "Vediamo. Dammene una che mi faccia vedere se la spinta di McKennie è...". E intanto riguarda il replay da angolazioni diverse con Massa che dal campo tiene tranquilli i giocatori in campo dicendo: "Lo stanno guardando".
Poi arriva la frase al Var: "C'è la mano sulla schiena...". Rivedono un paio di volte con la retro alta a velocità normale e l'ultra fino alla decisione finale: "Check completato, puoi riprendere il gioco. Confermo, fallo". Meraviglia poi aggiunge: "Lui arriva lì e lo sbilancia, non gli consente di andare sul pallone. Sono d'accordo Dani".
Tommasi: "McKennie impedisce la giocata"
Il designatore Tommasi analizza la decisione e l'episodio: "Una decisione sostenibile quella presa sul campo da Massa. La vede e la valuta anche l'assistente Alassio che ha l'azione frontale e vede la spinta di McKennie. Il direttore di gara la valuta allo stesso modo e viene avvallato anche dal Var con un'analisi chiara, girando tutte le telecamere. McKennie con la spinta sulla schiena di Gosens gli impedisce di andare a giocare il pallone. Non si tratta di una contesa area dove c'è un leggero appoggio ma qui gli impedisce di staccare. Gli toglie il tempo per la giocata".
Il fuorigioco di Vlahovic
Qui sul tiro di Zhegrova c'è la deviazione di Pongracic che fa carambolare il pallone sui piedi di Vlahovic che trova il momentaneo pareggio. Rete poi annullata per la posizione di fuorigioco dello stesso centravanti serbo. Chiffi e Maraviglia al Var analizzano tutta l'azione: "Qui ho una bandierina blu. C'è una deviazione e il pallone arriva all'attaccante della Juve. Dobbiamo vedere la posizione di Vlahovic su questo tiro". Vengono quindi posizionate le linee al monitor e messo il punto di stacco del pallone dal piede di Zhegrova come da sistema. "Per il sistema è offside. Quella di Pongracic è una deviazione chiara, il pallone arriva a Vlahovic che è in fuorigioco" poi nasce un mezzo lapsus a Lissone: "Overrule... Nono, devi fare OFR perché c'è una possibile deviazione e c'è Vlahovic in fuorigioco". A quel punto Massa chiede: "OFR devo fare?" con la risposta dal Var "devi valutare la deviazione, non posso decidere io". L'arbitro sta pochissimo al Var, rigurda l'episodio e sottolinea: "È una deviazione", rientra verso il campo e annulla la rete della Juve.
Tommasi: "Deviazione evidente"
Tommasi spiega: "Overrule è una situazione fattuale dove c'è il passaggio e una posizione irregolare, qui invece c'è da fare la valutazione sulla deviazione del difensore sul tiro di Zhegrova. Vlahovic è in posizione geografica di fuorigioco e si tratta soltanto di valutare se quella di Pongracic è giocata o deviazione nel passaggio. Se fosse un tiro in porta sarebbe addirittura un salvataggio, questo è un passaggio... È evidentemente una deviazione e Chiffi la fa valutare all'arbitro di campo con una OFR. Massa valuta subito l'episodio e la rete viene correttamente annullata".
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Il fine settimana della Juve è stato di quelli complicati. Il ko contro la Fiorentina ha lasciato scorie, soprattutto tra i tifosi che hanno contestato la squadra tra fischi e cori al triplice fischio. La Champions League è appesa a un filo sottolissimo e nemmeno una vittoria contro il Torino all'ultima giornata potrebbe bastare per entrare nelle prime quattro in classifica. Oltre a questo, durante la gara con i Viola ci sono stati un paio di episodi a sfavore per i bianconeri: due gol annullati, come successo a Lecce, per un fuorigioco di Vlahovic e l'altro per una spinta di McKennie su Gosens. Insomma, da Rocchi a Tommasi la suonata sembra essere sempre la stessa. Due situazioni che sono state valutate anche a Open Var su Dazn.
Gol annullato a McKennie
Boga mette in mezzo un bel pallone che McKennie trasforma in oro superando, di testa, De Gea. Massa, però, fischia subito la spinta dell'americano su Gosens e al Var, Chiffi e Meraviglia, riguardano l'episodio: "Vediamo. Dammene una che mi faccia vedere se la spinta di McKennie è...". E intanto riguarda il replay da angolazioni diverse con Massa che dal campo tiene tranquilli i giocatori in campo dicendo: "Lo stanno guardando".
Poi arriva la frase al Var: "C'è la mano sulla schiena...". Rivedono un paio di volte con la retro alta a velocità normale e l'ultra fino alla decisione finale: "Check completato, puoi riprendere il gioco. Confermo, fallo". Meraviglia poi aggiunge: "Lui arriva lì e lo sbilancia, non gli consente di andare sul pallone. Sono d'accordo Dani".
Tommasi: "McKennie impedisce la giocata"
Il designatore Tommasi analizza la decisione e l'episodio: "Una decisione sostenibile quella presa sul campo da Massa. La vede e la valuta anche l'assistente Alassio che ha l'azione frontale e vede la spinta di McKennie. Il direttore di gara la valuta allo stesso modo e viene avvallato anche dal Var con un'analisi chiara, girando tutte le telecamere. McKennie con la spinta sulla schiena di Gosens gli impedisce di andare a giocare il pallone. Non si tratta di una contesa area dove c'è un leggero appoggio ma qui gli impedisce di staccare. Gli toglie il tempo per la giocata".