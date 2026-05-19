Open Var, da Rocchi a Tommasi la suonata è sempre quella: “Giusto annullare i gol della Juve”

Il fine settimana della Juve è stato di quelli complicati. Il ko contro la Fiorentina ha lasciato scorie, soprattutto tra i tifosi che hanno contestato la squadra tra fischi e cori al triplice fischio. La Champions League è appesa a un filo sottolissimo e nemmeno una vittoria contro il Torino all'ultima giornata potrebbe bastare per entrare nelle prime quattro in classifica. Oltre a questo, durante la gara con i Viola ci sono stati un paio di episodi a sfavore per i bianconeri: due gol annullati, come successo a Lecce, per un fuorigioco di Vlahovic e l'altro per una spinta di McKennie su Gosens. Insomma, da Rocchi a Tommasi la suonata sembra essere sempre la stessa. Due situazioni che sono state valutate anche a Open Var su Dazn.

Gol annullato a McKennie

Boga mette in mezzo un bel pallone che McKennie trasforma in oro superando, di testa, De Gea. Massa, però, fischia subito la spinta dell'americano su Gosens e al Var, Chiffi e Meraviglia, riguardano l'episodio: "Vediamo. Dammene una che mi faccia vedere se la spinta di McKennie è...". E intanto riguarda il replay da angolazioni diverse con Massa che dal campo tiene tranquilli i giocatori in campo dicendo: "Lo stanno guardando".

Poi arriva la frase al Var: "C'è la mano sulla schiena...". Rivedono un paio di volte con la retro alta a velocità normale e l'ultra fino alla decisione finale: "Check completato, puoi riprendere il gioco. Confermo, fallo". Meraviglia poi aggiunge: "Lui arriva lì e lo sbilancia, non gli consente di andare sul pallone. Sono d'accordo Dani".

Tommasi: "McKennie impedisce la giocata"

Il designatore Tommasi analizza la decisione e l'episodio: "Una decisione sostenibile quella presa sul campo da Massa. La vede e la valuta anche l'assistente Alassio che ha l'azione frontale e vede la spinta di McKennie. Il direttore di gara la valuta allo stesso modo e viene avvallato anche dal Var con un'analisi chiara, girando tutte le telecamere. McKennie con la spinta sulla schiena di Gosens gli impedisce di andare a giocare il pallone. Non si tratta di una contesa area dove c'è un leggero appoggio ma qui gli impedisce di staccare. Gli toglie il tempo per la giocata".