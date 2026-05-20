La terza maglia Juve in anteprima, tifosi già divisi: “Magari senza quelle fiamme…”

In attesa di capire quale sarà l’esito della stagione in corso per la Juventus , tra la rincorsa alla Champions complicatasi dopo l’ultimo turno di campionato e le questioni interne al club da risolvere , uno sguardo va già alla prossima stagione. È infatti spuntato fuori il modello della terza maglia dei bianconeri per il prossimo anno: venuti a conoscenza già delle prime due, ecco anche il render dell’ultima jersey è spuntato fuori.

Juve, la terza maglia per il prossimo anno

La Juventus ha anticipato i tempi giocando già nello scorso turno di campionato con la maglietta che indosserà nella stagione 2026/27. Anche la seconda però è già nota, riprendendo il rosa insieme al nero, dunque i colori originari del club prima di arrivare al bianconero. E la terza? L’ultima divisa vedrà il colore nero in prevalenza, come rivelato dall’anticipazione della pagina social La Maglia Bianconera.

Una divisa semplice, nera con loghi e stemmi degli sponsor tutti in oro, così come dorate saranno le tre bande laterali sulla parte esterna delle maniche che da sempre caratterizzano le maglie prodotte da Adidas. Come tocco aggiuntivo dei simboli disegni che partono dalla fine della maglietta a salire e che sembrano essere delle fiamme raffigurate in maniera quasi stilizzata e che arrivano praticamente poco sotto al petto. Una maglia dai colori sicuramente eleganti, con quest’ultimo tocco che la rende anche al passo con i tempi ma che risulta essere divisivo.

L'opinione dei tifosi bianconeri

Infatti ai tifosi globalmente la jersey piace eccome, ma l’elemento delle fiamme non convince tutti. C’è chi scrive "Il dettaglio delle fiamme a mio avviso un po’ pacchiano e poco sensato, fosse stata interamente nera coi loghi così in oro sarebbe uscito un autentico capolavoro. Nel complesso comunque sono contento di tutte e tre le maglie", passando per "Senza le fiamme l'avrei comprata...". Qualcuno apprezza senza remore e scrive "Top", mentre c'è chi non apprezza particolarmente e sentenzia "Lascia il tempo che trova". Insomma, una maglia approvata per la maggiore ma con quel dettaglio che non convince. Ma chissà che poi, una volta vista indossata, come spesso capita, anche quell'elemento di 'disturbo' non venga poi rivalutato.

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