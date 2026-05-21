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Mandzukic fa 40, la Juve lo festeggia e i tifosi lo acclamano: "Li avrebbe presi a calci..."

L'attaccante croato spegne quaranta candeline e i ricordi bianconeri riemergono: il "guerriero" che manca e tutti vorrebbero
3 min
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"Tra gli uomini, i guerrieri", un famoso striscione sintetizza tutta la storia di Mandzukic con la Juventus. Un leader in campo e anche fuori, si faceva rispettare solo con lo sguardo. Lottava per la maglia, la sua seconda pelle. E tutti questi attegiamenti, oltre i gol pesanti, lo hanno reso un gigante nella memoria dei tifosi bianconeri, che ancora lo acclamano e lo accolgono da re, come hanno dimostrato prima della sfida contro il Pisa. E oggi per il croato è un giorno speciale, quello del quarantesimo compleanno. La Vecchia Signora sui social gli ha dedicato un post e non sono mancati i tanti messaggi dei tifosi, che vorrebbero ora un giocatore come lui, soprattutto dopo una debacle come quella contro la Fiorentina e un parco attaccanti che fa sempre discutere.

Mandzukic, gli auguri Juve e i commenti dei tifosi

"Il nostro guerriero bianconero. Buon compleanno, Mario", con questo messaggio e una serie di foto, la Juve ha festeggiato il quarantesimo compleanno di Mandzukic. Una "pugnalata" per i tifosi che ora si ritrovano a convivere con una squadra dove spesso manca l'anima di Mario e la sua voglia di vincere a ogni costo. "In questa Juve giocherebbe in ogni ruolo", "Gli avrebbe presi a schiaffi e calci nel c**o", "attaccante e uomo con gli attributi che ha dato e sputato tutto per i nostri colori", "Torna Mario, faresti meglio anche con una gamba sola".

 

 

Questi sono solo alcuni dei tanti commenti che vanno tutti nella stessa direzione: alla squadra di Spalletti oggi non c'è un calciatore con la sua personalità e un attaccante capace di incidere sempre durante le partite, anche senza fare gol. Quello che è mancato per tutto l'anno, quando i bianconeri si sono imptanati anche in partite dominate ma non vinte. Serve un Mandzukic, qualcuno che possa entrare nella mente e nel cuore dei tifosi. Un guerriero, uno uomo da Juve.

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