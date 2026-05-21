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Juve, no Champions no Comolli. E anche: no Bernardo Silva

Prima conseguenza dell'eventuale, mancata qualificazione al massimo torneo Uefa, appesa a un filo: l'Atletico Madrid piomba sul capitano del City che con i Citizens ha vinto tutto, è a fine contratto e, nonostante il pressing bianconero, ha virato sui Colchoneros
Xavier Jacobelli
1 min
Juventus

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"No Champions no Comolli" ha efficacemente titolato Tuttosport, stamane in prima pagina. Ma, sul mercato che va già a cento all'ora, in queste ore da Madrid arriva un'aggiunta in tempo reale: "No Champions no Comolli e no Bernardo Silva

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