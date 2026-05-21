Juve, no Champions no Comolli. E anche: no Bernardo Silva

Scopri tutte le offerte
Hai già un abbonamento? Accedi
"No Champions no Comolli" ha efficacemente titolato Tuttosport, stamane in prima pagina. Ma, sul mercato che va già a cento all'ora, in queste ore da Madrid arriva un'aggiunta in tempo reale: "No Champions no Comolli e no Bernardo Silva
Abbonati per continuare a leggere
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS