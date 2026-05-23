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La Juve risponde al Toro sul divieto dei colori bianconeri nel derby: il comunicato ufficiale

Il club prende posizione contro la decisione dei granata: "Siamo perplessi, il calcio deve..."
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Tutte le notizie sulla squadra

Il derby della Mole si accende ancor prima del fischio d’inizio. A poche ore dalla sfida tra Torino e Juventus, a far discutere non è soltanto il clima infuocato sugli spalti, ma anche la decisione del club granata di vietare l’ingresso con colori e simboli bianconeri in alcuni settori dello stadio. Una scelta che ha provocato la dura reazione della Vecchia Signora, intervenuta con un comunicato ufficiale per difendere il diritto dei tifosi di vivere liberamente la propria passione sportiva.

Il Torino vieta i colori bianconeri

Il derby di Torino si giocherà in uno stadio quasi interamente granata, con oltre 26mila spettatori attesi e la Curva Maratona sold out da settimane. Il Torino ha organizzato una vendita dei biglietti riservata principalmente ai propri tifosi, evitando persino la vendita libera. Fin qui, una scelta comprensibile per garantire il sostegno alla squadra e mantenere l’ordine sugli spalti.

A far discutere, però, è la decisione del club granata di vietare l’ingresso nei settori Primavera e Distinti a chi indosserà maglie, sciarpe o simboli della Juventus, come comunicato dal club in una email arrivata ai tifosi. Una misura motivata da ragioni di sicurezza, ma che finisce inevitabilmente per limitare la libertà dei tifosi ospiti e per andare contro i valori più autentici dello sport, che dovrebbero promuovere inclusione, rispetto e convivenza anche nella rivalità. Il derby vive di passione e contrapposizione, ma il calcio dovrebbe restare uno spazio aperto a tutti, senza discriminazioni legate ai colori della propria squadra. E la Juve ha pubblicato un comunicato sulla vicenda...

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Juve, il comunicato contro la decisione del Torino

Il club bianconero ha risposto così alla decisione del Torino: "Juventus Football Club esprime forte perplessità in merito alla comunicazione diffusa da Torino FC relativamente alle modalità di accesso al settore Distinti in occasione della prossima gara. Pur comprendendo e condividendo la priorità assoluta della sicurezza all’interno degli impianti sportivi, Juventus rileva come tali disposizioni non risultino supportate da indicazioni ricevute dal Club da parte delle autorità competenti. Il calcio, e in particolare una partita dal forte valore simbolico e territoriale come il derby, deve rappresentare un momento di confronto sportivo aperto, nel quale ogni tifoso possa vivere la propria passione nel rispetto delle regole e degli altri.

 

 

Juventus confida pertanto che, anche attraverso il dialogo istituzionale con le autorità preposte, si possa garantire un equilibrio tra esigenze di ordine pubblico e diritto dei tifosi a partecipare all’evento sportivo in modo libero e responsabile. Il Club ribadisce il proprio impegno costante nella promozione di valori di rispetto, inclusione e correttezza, dentro e fuori dal campo".

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Il derby della Mole si accende ancor prima del fischio d’inizio. A poche ore dalla sfida tra Torino e Juventus, a far discutere non è soltanto il clima infuocato sugli spalti, ma anche la decisione del club granata di vietare l’ingresso con colori e simboli bianconeri in alcuni settori dello stadio. Una scelta che ha provocato la dura reazione della Vecchia Signora, intervenuta con un comunicato ufficiale per difendere il diritto dei tifosi di vivere liberamente la propria passione sportiva.

Il Torino vieta i colori bianconeri

Il derby di Torino si giocherà in uno stadio quasi interamente granata, con oltre 26mila spettatori attesi e la Curva Maratona sold out da settimane. Il Torino ha organizzato una vendita dei biglietti riservata principalmente ai propri tifosi, evitando persino la vendita libera. Fin qui, una scelta comprensibile per garantire il sostegno alla squadra e mantenere l’ordine sugli spalti.

A far discutere, però, è la decisione del club granata di vietare l’ingresso nei settori Primavera e Distinti a chi indosserà maglie, sciarpe o simboli della Juventus, come comunicato dal club in una email arrivata ai tifosi. Una misura motivata da ragioni di sicurezza, ma che finisce inevitabilmente per limitare la libertà dei tifosi ospiti e per andare contro i valori più autentici dello sport, che dovrebbero promuovere inclusione, rispetto e convivenza anche nella rivalità. Il derby vive di passione e contrapposizione, ma il calcio dovrebbe restare uno spazio aperto a tutti, senza discriminazioni legate ai colori della propria squadra. E la Juve ha pubblicato un comunicato sulla vicenda...

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