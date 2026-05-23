La Juve risponde al Toro sul divieto dei colori bianconeri nel derby: il comunicato ufficiale

Il derby di Torino si giocherà in uno stadio quasi interamente granata, con oltre 26mila spettatori attesi e la Curva Maratona sold out da settimane. Il Torino ha organizzato una vendita dei biglietti riservata principalmente ai propri tifosi, evitando persino la vendita libera. Fin qui, una scelta comprensibile per garantire il sostegno alla squadra e mantenere l’ordine sugli spalti.

A far discutere, però, è la decisione del club granata di vietare l’ingresso nei settori Primavera e Distinti a chi indosserà maglie, sciarpe o simboli della Juventus, come comunicato dal club in una email arrivata ai tifosi. Una misura motivata da ragioni di sicurezza, ma che finisce inevitabilmente per limitare la libertà dei tifosi ospiti e per andare contro i valori più autentici dello sport, che dovrebbero promuovere inclusione, rispetto e convivenza anche nella rivalità. Il derby vive di passione e contrapposizione, ma il calcio dovrebbe restare uno spazio aperto a tutti, senza discriminazioni legate ai colori della propria squadra. E la Juve ha pubblicato un comunicato sulla vicenda...