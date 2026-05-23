Caos derby, disposizioni Toro e simboli Juve: la risposta della questura

Negli ultimi giorni si è parlato a lungo della lotta Champions, ma il derby della Mole tra Torino e Juventus resta pur sempre un derby e la tensione è alle stelle. Una situazione che è stata complicata ancora di più dal club granata, che ha vietato ai tifosi bianconeri nel settore Distinti di indossare vestiti con il simbolo della Vecchia Signora . Una scelta assurda e che ha provato lo sdegno da parte della Juve, che ha risposto con un duro comunicato .

Caos derby della Mole: la posizione della questura

A risolvere la situazione ci ha pensato la questura di Torino, che in una nota ha comunicato: "Nell'ambito delle riunioni di Gos eseguite e in quella tecnica odierna sono state ben delineate e ribadite le disposizioni in relazione allo svolgimento della gara, si precisa che l'accesso nei settori è regolamentato dalle norme di legge e pertanto rimane invariato, in quanto non è stato individuato alcun motivo di ordine e sicurezza pubblica tale da vietare l'accesso con sciarpe, maglie e cappellini della squadra ospite. Tanto è stato ribadito nel corso di un incontro di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica indetto nel pomeriggio dal signor Prefetto e allargato alle due società interessate".

Il divieto del Torino non avrà quindi nessuna validità. I tifosi della Juve che hanno preso un biglietto nel settore Distinti potranno andare tranquillamente allo stadio Olimpico Grande Torino con sciarpe, maglie e indumenti con i vessilli bianconeri.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE