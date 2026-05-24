Spalletti la gioca così: l'arma segreta Juve per il derby senza i big e con chi può incornare il Toro

Le mosse di Spalletti

Partendo da una probabile linea Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso, gli sviluppi della Juventus dovrebbero quindi prevedere l’avanzata del terzino sinistro sulla linea dei centrocampisti con Kalulu più stretto oppure la contemporanea salita dell’ex milanista con l’abbassarsi di Locatelli fra i due centrali di difesa. Per aprire il 5-3-2 difensivo granata sarà importante per la Juve riuscire a muovere i riferimenti avanzati. Questi dovrebbero essere, da destra a sinistra, Conceição, McKennie, David, Boga e Cambiaso, con questi ultimi due che potrebbero scambiarsi in alcune circostanze il canale verticale di riferimento (laterale e mezzo spazio sinistro). Senza Vlahovic la Juve sarà priva di quel centravanti fisico più volte invocato da Spalletti. Per questo motivo sarà importante riempire l’area anche con McKennie. Con David, Spalletti ha comunque un elemento in grado di lavorare bene palla sulla trequarti; l’importante sarà riuscire ad attaccare la profondità alle spalle del canadese. Contro questo atteggiamento, è verosimile ritenere che il Toro opporrà un blocco difensivo medio-basso, cercando comunque di non farsi schiacciare troppo. In contropiede qualche occasione i granata l’avranno, magari sfruttando la palla in profondità verso Simeone e Zapata o quella diretta sul corpo di uno dei due, con l’altro (e i centrocampisti) pronti a rimorchio. Il problema per la Juventus è proprio la gestione del contropiede avversario.