Serbia, i convocati per le amichevoli con Capo Verde e Messico: la scelta su Vlahovic e Kostic

La Serbia non si è qualificata ai prossimi Mondiali e, dopo l'eliminazione che ha portato alle dimissioni di Stojkovic , è pronta a cambiare pelle a partire dal nuovo ct Paunovic . Con lui l'obiettivo è chiaro costruire un gruppo forte e mettere nel mirino i prossimi Europei. Intanto per il commissario tecnico ci sono le prime prove con le amichevoli organizzate in queste due settimane. L'allenatore ha diramato la lista dei convocati con tantissime novità e diverse esclusioni eccellenti

Paunovic e la scelta su Vlahovic e Kostic

La lista dei convocati che è uscita nelle scorse ore presenta tantissime novità e diverse esclusioni, ma è possibile che la scelta sia stata fatta in stile Italia - Baldini ha chiamato l'U21 per giocarsi le due amichevoli di giugno - e dunque valutare anche quali giocatori possano rientrare nel gruppo in vista delle qualificazioni ai prossimi europei e le sfide di Nations League della Serbia.

Per questo motivo il ct Paunovic ha deciso di lasciare a casa Vlahovic e Kostic: il primo ha vissuto una stagione altalenante per via dell'infortunio che lo ha tenuto fuori per diversi mesi, ma ha chiuso bene con quattro gol nelle ultime giornate (oltre a due reti annullate). L'esterno, invece, è uscito piano piano dalle rotazioni di Spalletti che nelle ultime giornate gli ha concesso poco spazio. Tra gli assenti anche Mitrovic in attacco.

Serbia, i convocati per le amichevoli

La Serbia scenderà in campo per due amichevoli (31 maggio e 5 giugno) contro Capo Verde e Messico. Il ct Paunovic ha scelto i convocati dove sono presenti anche Filip Stankovic, portiere del Venezia, e il fratello Aleksandar, reduce da una stagione molto positiva con il Brugge. Dalla Serie A presenti anche il difensore del Milan, Pavlovic, e l'attaccante Stulic del Lecce. Di seguito la lista completa:

Portieri: Filip Stankovic, Ilic, Lijeskic.

Difensori: Pavlovic, Erakovic, Nedeljkovic, Durdevic, Milosavljevic, Simic, Milikic, Bukinac, Avdic.

Centrocampisti: Aleksandar Stankovic, Petrovic, Kostov, Dragojevic, Stanic, Lucic, Zukic, Zivkovic, Maksimovic, Birmancevic, Randelovic.

Attaccanti: Milosevic, Stulic, Ivanovic.

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