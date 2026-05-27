Spalletti, ecco il primo addio: lascia dopo quattro anni! Quanto risparmia la Juve

E Vlahovic? La situazione

A tenere banco in casa Juve sono le sorti dell'altro serbo in rosa: Dusan Vlahovic. La trattativa per il rinnovo è infatti entrata in una fase di stallo, con la dirigenza bianconera che ritiene di aver messo sul tavolo l'offerta migliore e l'attaccante classe 2000 - re (nudo) del monte ingaggi con 22 milioni di euro lordi percepiti - che evidentemente non è dello stesso avviso. Nel mentre, sul giocatore si è gettata l'ombra del Napoli di Giovanni Manna, che avrebbe già preso contatti con il padre Milos. L'importanza del numero 9 per Spalletti è palese: appena tornato dall'infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per mesi, Vlahovic ha realizzato 4 gol nelle sue ultime 4 partite.