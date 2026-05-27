Spalletti, ecco il primo addio: lascia dopo quattro anni! Quanto risparmia la Juve

È tempo di addii alla Continassa. Chiusa una desolante stagione che rimette ancora una volta tutto e tutti in discussione, la Juventus fa la conta dei danni con i premi Champions regalati alla diretta concorrenza e un bilancio da rimaneggiare alla luce dei fallimenti che chiamano Luciano Spalletti a rimettere in piedi la Vecchia e Stanca Signora. Il primo a congedarsi è Filip Kostic, che chiude un ciclo di 4 stagioni intervallate dal prestito al Fenerbahce. Giunto la prima volta a Torino nell'agosto 2022, i numeri in bianconero dell'esterno classe 1992 riportano anzitutto i 3.2 milioni di euro lordi (2.5 netti) percepiti annualmente dal giocatore che lascia Torino con 6 gol e 16 assist spalmati su 112 presenze complessive.
Kostic, l'ultima stagione
Prossimo a svincolarsi il 30 giugno, Kostic riconsegna la maglia al termine della sua quarta annata da tesserato della Juve. Nella stagione 2022/2023, la prima in bianconero sotto la gestione Allegri, il serbo era stato di fondamentale importanza. Titolare fisso sulla fascia sinistra, spesso ha tolto le castagne dal fuoco con i suoi cross precisi, diventando il giocatore con più assist dei bianconeri. La sua rete più importante in quell'annata è stata sicuramente quella siglata a San Siro su assist di Vlahovic, quando i bianconeri si imposero sull'Inter di Inzaghi proprio grazie al suo gol. Poi Motta lo ha escluso e nella stagione 2024/2025 è stato ceduto in prestito al Fenerbahce, che non lo ha voluto riscattare.
Kostic da Tudor a Spalletti
Una volta tornato alla base, Tudor non l'ha praticamente mai considerato. Poi è toccato a Spalletti gestire il serbo e le cose non sono andate tanto diversamente nonostante le ottime premesse. Il primo gol dell'era di Luciano alla Juve, infatti, lo sigla proprio il serbo contro la Cremonese. Un fuoco di paglia, perché Filip è successivamente sparito dai radar fino alla rete da subentrato nel tris rifilato al Napoli allo Stadium (tra le altre cose partendo dalla fascia destra, ruolo praticamente mai ricoperto in carriera). In generale poche presenze e solo un'altra rete, alla Fiorentina, prima di tornare nell'anonimato. La sua avventura con la Vecchia Signora si chiude qui.
E Vlahovic? La situazione
A tenere banco in casa Juve sono le sorti dell'altro serbo in rosa: Dusan Vlahovic. La trattativa per il rinnovo è infatti entrata in una fase di stallo, con la dirigenza bianconera che ritiene di aver messo sul tavolo l'offerta migliore e l'attaccante classe 2000 - re (nudo) del monte ingaggi con 22 milioni di euro lordi percepiti - che evidentemente non è dello stesso avviso. Nel mentre, sul giocatore si è gettata l'ombra del Napoli di Giovanni Manna, che avrebbe già preso contatti con il padre Milos. L'importanza del numero 9 per Spalletti è palese: appena tornato dall'infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per mesi, Vlahovic ha realizzato 4 gol nelle sue ultime 4 partite.
È tempo di addii alla Continassa. Chiusa una desolante stagione che rimette ancora una volta tutto e tutti in discussione, la Juventus fa la conta dei danni con i premi Champions regalati alla diretta concorrenza e un bilancio da rimaneggiare alla luce dei fallimenti che chiamano Luciano Spalletti a rimettere in piedi la Vecchia e Stanca Signora. Il primo a congedarsi è Filip Kostic, che chiude un ciclo di 4 stagioni intervallate dal prestito al Fenerbahce. Giunto la prima volta a Torino nell'agosto 2022, i numeri in bianconero dell'esterno classe 1992 riportano anzitutto i 3.2 milioni di euro lordi (2.5 netti) percepiti annualmente dal giocatore che lascia Torino con 6 gol e 16 assist spalmati su 112 presenze complessive.
Kostic, l'ultima stagione
Prossimo a svincolarsi il 30 giugno, Kostic riconsegna la maglia al termine della sua quarta annata da tesserato della Juve. Nella stagione 2022/2023, la prima in bianconero sotto la gestione Allegri, il serbo era stato di fondamentale importanza. Titolare fisso sulla fascia sinistra, spesso ha tolto le castagne dal fuoco con i suoi cross precisi, diventando il giocatore con più assist dei bianconeri. La sua rete più importante in quell'annata è stata sicuramente quella siglata a San Siro su assist di Vlahovic, quando i bianconeri si imposero sull'Inter di Inzaghi proprio grazie al suo gol. Poi Motta lo ha escluso e nella stagione 2024/2025 è stato ceduto in prestito al Fenerbahce, che non lo ha voluto riscattare.