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Juve unica italiana in top 10, staccate Inter e Milan: la classifica mondiale Cies da cui ripartire

Il club bianconero è il primo della Serie A e il solo presente tra le regine d'Europa per popolarità social. I dati parlano chiaro: c'è un popolo che vuole sognare e non può essere ancora deluso. Scopri cifre e dettagli
3 min
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Il CIES - Centro Internazionale di Studi Sportivi - ha stilato la classifica dei club calcistici con maggior "affluenza" sui principali social network sui rispettivi profili: da TikTok ad Instagram, passando per Facebook, X e YouTube. Il dominio del ranking è tutto spagnolo, con le prime due posizioni occupate da Real Madrid e Barcellona. I Blancos staccano i diretti avversari di circa 45 milioni di follower e il club di Hansi Flick è saldamente al secondo posto in classifica con più di 200 milioni di distacco dal terzo, occupato dal Manchester United. La classifica procede con Paris Saint-Germain e Manchester City - rispettivamente al 4° e 5° posto -, con i parigini a quota 208 milioni di followers ed i Citizens a 187 milioni.

Juve tra i club più seguiti sui social

In Top 5 non rientra alcuna italiana, ma il passo è molto breve. Al 6° posto vi è il Liverpool di Slot con 179 milioni di follower e, immediatamente sotto a poco meno di un milione di differenza, c'è la Juventus. I bianconeri sono infatti settimi a 178 milioni, staccando Bayern Monaco, Chelsea ed Arsenal che occupano le ultime tre posizioni di questa classifica social. I bavaresi guardano la Juventus dal basso a 13 milioni di distanza, mentre i Blues hanno circa 20 milioni di follower in meno dei bianconeri. Ben più lontani i Gunners - vincitori dell'ultima Premier League - che inseguono la squadra di Spalletti con uno svantaggio di 60 milioni di follower.

Restano fuori dalle prime 10 posizioni club come Inter e Milan, con entrambe che restano al di sotto dei 100 milioni complessivi su tutti i social network. Nella top 100 sono rappresentati 25 paesi di ogni continente, eccezion fatta per l'Oceania, con il maggior numero di club situati nelle seguenti tre nazioni: Spagna (21 squadre), Inghilterra (17) e Brasile (11).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

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