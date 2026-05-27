Juve unica italiana in top 10, staccate Inter e Milan: la classifica mondiale Cies da cui ripartire

Il CIES - Centro Internazionale di Studi Sportivi - ha stilato la classifica dei club calcistici con maggior "affluenza" sui principali social network sui rispettivi profili: da TikTok ad Instagram, passando per Facebook, X e YouTube. Il dominio del ranking è tutto spagnolo, con le prime due posizioni occupate da Real Madrid e Barcellona. I Blancos staccano i diretti avversari di circa 45 milioni di follower e il club di Hansi Flick è saldamente al secondo posto in classifica con più di 200 milioni di distacco dal terzo, occupato dal Manchester United. La classifica procede con Paris Saint-Germain e Manchester City - rispettivamente al 4° e 5° posto -, con i parigini a quota 208 milioni di followers ed i Citizens a 187 milioni.