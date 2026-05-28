"Cori razzisti se entrate", "Perdiamo a tavolino" e la sciarpa in fiamme: nel caos di Toro-Juve

Allegri cambia qualcosa: "Nella costruzione 4-3-3". Ma proprio durante una conduzione di palla, Pavlovic decide di fermarsi e tornare indietro. E la reazione di Modric è emblematica: "Mamma mia Pavlo" e mani in faccia. Max non si dà pace: "Siamo troppo lunghi, andiamo a cercare la palla quando non dobbiamo cercarla". Finisce il primo tempo e San Siro fischia. Nella ripresa il copione non cambia. Il nervosismo è alle stesse. Saelemaekers a Guida dopo un fischio: "Stai rischiando eh, stai rischiando, te lo dico, occhio". Poi la beffa. Nel momento in cui segna la Roma, il Milan va sotto. Altri fischi San Siro e fa partire coro contestazione: "Tirate fuori i cogli**i". Allegri si sgola: "Ancora è lunga, manca tanto". Allegri poi si confronta con lo staff: "Come si fa a prendere due gol così". Magnanelli risponde: "Eh lo so mister, ma ormai li abbiamo presi". La gente inizia ad abbandonare San Siro e continua la contestazione: "Ci avete rotto il ca**o", "Questa società non ci merita". Allegri si mette la giacca, firma la resa e pensa alla Juve: "La Juve è in Europa League". E fa una faccia strana. Le proteste dei tifosi rossoneri si rivolgono direttamente contro dirigenza: "Cardinale devi vendere, vattene". E così fino al triplice fischio. Modric è l’unico che ha il coraggio di fermarsi e guardare in faccia i propri tifosi. Per la prima volta dal 91-92 Juve e Milan entrambe fuori dalla Champions.