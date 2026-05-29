"Più di 5000 sospesi nel vuoto. Mio fratello mi cercò tra i cadaveri": l'incubo Heysel vissuto da un tifoso della Juve

Che sensazioni prevalgono dopo 41 anni? “Io non ho mai vissuto di rabbia di alcun tipo. Fortunatamente non porto rancore, però fa male pensare che per una partita di calcio possano perdere la vita così tante persone . Questo è il pensiero più ricorrente che ho. Cosa abbiamo fatto di male per ritrovarci in una situazione del genere, dopo aver fatto oltre 1000 km per andare a vivere quella che doveva essere una giornata di felicità e di divertimento? Tu parti speranzoso di andare a fare una cosa bella e non sai se torni. Ora sono qui a parlarne, ma quello che ho rischiato a mia insaputa è stato tantissimo ”.

Sei ritornato allo stadio dopo Bruxelles?

“Si. Io si, a differenza di mio fratello, che è rimasto fortemente traumatizzato, fino ad andare dallo psicologo. Chiaramente lui l’ha vissuta in modo di maggior responsabilità perché era maggiorenne, mentre io avevo ancora 17 anni e quindi per la mia famiglia era come se io mi fossi affidato a lui. Era il guardiano della situazione. Lui l’ha passata veramente male, anche perché fu uno di quelli che cercò i suoi cari tra i cadaveri per vedere se io fossi tra loro. Io, invece, ho reagito meglio e sono ritornato anche all’estero. Ho visto le finali di Amsterdam, Monaco, Manchester e anche quella di Roma. Con tutte le conseguenze che ne sono emerse, sono stato tra quelli più fortunati, anche se essere arrestato a 17 anni senza aver commesso nulla non è una cosa positiva. Sapendo di non aver fatto niente di male la coscienza mi ha aiutato ad andare avanti”.

Quali sono state le sensazioni vissute quando sei ritornato per la prima volta allo stadio dopo la notte dell’Heysel?

“Sinceramente, a livello di tifoserie, scontri o quant’altro devo dire di non essermi più trovato in situazioni tragiche. Fortunatamente mi sono ritrovato anche ad Amsterdam con i tifosi del Real Madrid, che devo dire, non ne ho mai visti di più corretti. Si beveva la birra insieme a loro prima della partita. A Bruxelles si immaginava a cosa si poteva andare incontro ma non in una misura del genere. Soprattutto, non sapevamo fino a poche ore prima di essere destinati a finire in quella curva maledetta. Ce lo dissero nel tragitto per andare a Strasburgo che quel settore era attiguo alla curva dei tifosi del Liverpool”.