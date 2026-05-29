Juve Women, chi al posto di Canzi? Tutti gli indizi portano in...Spagna

Da dove riparte il cammino delle Women dopo l’addio del direttore Stefano Braghin? La scelta del club dovrebbe andare in continuità con il percorso intrapreso negli ultimi anni con il suo vice, Massimiliano Mazzetta, naturale successore in quel ruolo per tenere le redini del progetto al femminile. Al suo fianco, il club potrebbe scegliere di inserire nell’organigramma Marta Carissimi, carismatica ex giocatrice e dal 2022 responsabile dell’area Women del Genoa: lì, dove ha già lavorato con l’attuale ds bianconero Ottolini con cui l’asse pare essere piuttosto solido. Primo nodo da sciogliere quello della panchina, sulla quale non siederà più, dopo un biennio e un anno prima rispetto alla scadenza del contratto, il tecnico Massimiliano Canzi. Gli occhi del club sono puntati - in realtà già da qualche mese - sulla Spagna, per modello e stile di gioco: uno “scouting” iniziato sotto Braghin e che oggi è focalizzato su José Luis Sánchez Vera, tecnico classe 1983 che è atteso domenica dall’ultima gara del massimo campionato spagnolo con il suo Madrid CFF.