Heysel, Juve e il ricordo commosso: "Per sempre nei nostri cuori". Il Torino si unisce al cordoglio

Una data diversa da tutte le altre. Come ogni 29 maggio la commozione prende il sopravvento, e anche quest'anno non è ovviamente mancato il ricordo per le vittime dell'Heysel da parte della Juventus . D'altronde impossibile dimenticare quella notte di 41 anni fa a Bruxelles, quando quella che doveva essere una notte di festa, con la finale di Coppa dei Campioni tra i bianconeri e il Liverpool, si trasformò purtroppo in un vero e proprio incubo con la scomparsa di 39 persone. Una ricorrenza che non ha dimenticato neanche il Torino .

Juve, il ricordo dell'Heysel

La Juventus sul proprio sito ufficiale non ha mancato di ricordare le vittime di quella notte: "Ci sono date che il tempo non può sbiadire, momenti in cui la storia si ferma e cede il passo al silenzio. Il 29 maggio è il giorno di uno dei ricordi più dolorosi della storia della Juventus. Quella notte del 1985 a Bruxelles, lo stadio Heysel si trasformò da palcoscenico di una grande festa di sport a scenario di una drammatica tragedia. Una follia senza logica che spezzò la vita di 39 persone innocenti, arrivate in Belgio per seguire la propria passione, e che lasciò un vuoto incolmabile nelle loro famiglie e nel mondo del calcio, che da allora non sarebbe più stato lo stesso".

Il Torino si unisce al cordoglio

La nota del club bianconero prosegue: "Il trascorrere degli anni non attenua il dolore, né rimargina la ferita. Al contrario, rafforza il convincimento profondo della Juventus di custodire, oggi e per sempre, la memoria condivisa di chi non ha mai fatto ritorno a casa. Una data in cui il Parlamento italiano ha deciso di istituire la Giornata Nazionale della Memoria delle vittime dell'Heysel: un modo in più per riaffermare, ogni giorno e per sempre, il valore del rispetto, affinché ciò che è accaduto non debba ripetersi mai più. Per sempre nei nostri cuori". Anche il Torino si è unito al cordoglio con un messaggio su X: "29 maggio 1985: una ferita indelebile nella storia del calcio europeo. Oggi ricordiamo le 39 vittime della tragedia dell’Heysel".

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