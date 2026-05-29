Heysel, Juve e il ricordo commosso: "Per sempre nei nostri cuori". Il Torino si unisce al cordoglio

Una data diversa da tutte le altre. Come ogni 29 maggio la commozione prende il sopravvento, e anche quest'anno non è ovviamente mancato il ricordo per le vittime dell'Heysel da parte della Juventus. D'altronde impossibile dimenticare quella notte di 41 anni fa a Bruxelles, quando quella che doveva essere una notte di festa, con la finale di Coppa dei Campioni tra i bianconeri e il Liverpool, si trasformò purtroppo in un vero e proprio incubo con la scomparsa di 39 persone. Una ricorrenza che non ha dimenticato neanche il Torino.
Juve, il ricordo dell'Heysel
La Juventus sul proprio sito ufficiale non ha mancato di ricordare le vittime di quella notte: "Ci sono date che il tempo non può sbiadire, momenti in cui la storia si ferma e cede il passo al silenzio. Il 29 maggio è il giorno di uno dei ricordi più dolorosi della storia della Juventus. Quella notte del 1985 a Bruxelles, lo stadio Heysel si trasformò da palcoscenico di una grande festa di sport a scenario di una drammatica tragedia. Una follia senza logica che spezzò la vita di 39 persone innocenti, arrivate in Belgio per seguire la propria passione, e che lasciò un vuoto incolmabile nelle loro famiglie e nel mondo del calcio, che da allora non sarebbe più stato lo stesso".
Il Torino si unisce al cordoglio
La nota del club bianconero prosegue: "Il trascorrere degli anni non attenua il dolore, né rimargina la ferita. Al contrario, rafforza il convincimento profondo della Juventus di custodire, oggi e per sempre, la memoria condivisa di chi non ha mai fatto ritorno a casa. Una data in cui il Parlamento italiano ha deciso di istituire la Giornata Nazionale della Memoria delle vittime dell'Heysel: un modo in più per riaffermare, ogni giorno e per sempre, il valore del rispetto, affinché ciò che è accaduto non debba ripetersi mai più. Per sempre nei nostri cuori". Anche il Torino si è unito al cordoglio con un messaggio su X: "29 maggio 1985: una ferita indelebile nella storia del calcio europeo. Oggi ricordiamo le 39 vittime della tragedia dell’Heysel".
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