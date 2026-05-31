Dentro l’Heysel, per non dimenticare: il racconto della notte maledetta 41 anni dopo 

Chissà quante volte Emilio Targia ha letto, ripetuto, mentalizzato in tutte le sue forme il testo di “Dentro l’Heysel”. Eppure, anche la sera del 29 maggio scorso, nel 41° anniversario della strage, c’è stato un momento in cui il racconto è sembrato quasi impossibile da sostenere. Quando si compie il destino di Giovanni e Andrea Casula da Cagliari, padre e figlio, 43 e 10 anni, anche per il narratore sul palco per un momento sembra essere troppo, e ricaccia indietro un singhiozzo. Non tutti in platea hanno avuto la sua stessa prontezza, nella serata organizzata al Docks88 dall’Associazione “Quelli di… via Filadelfia”. “Dentro l’Heysel” è diventato un libro, un podcast, un reading teatrale con l’accompagnamento alla fisarmonica di Gianluca Casadei. Un testo che, in qualunque forma lo si veda, è diventato il fondamento di un lavoro di recupero della memoria in grado di mettere finalmente a fuoco la portata della strage