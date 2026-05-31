Tifoso Juve ferito al derby, primi sorrisi: le condizioni e la scelta dei medici

Arrivano novità per quanto riguardano le condizioni di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso bianconero che è rimasto gravemente ferito prima del derby della Mole tra Torino e Juventus dello scorso 24 maggio. Il 36enne, secondo quanto riportato dall'ANSA, è stato estubato e parla in maniera normale con familiari e personale medico, ma resta leggermente sedato per il dolore . Nonostante le sue condizioni siano in miglioramento , anche dal punto di vista neurologico, per ora resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette di Torino con prognosi riservata .

Torino-Juve, panico nel pre partita: cosa era successo

Prima del derby della Mole alcuni gruppi di ultras di Torino e Juve hanno cercato il contatto e la polizia è quindi intervenuta nel tentativo di sedare il tutto, utilizzando anche dei lacrimogeni. I tafferugli hanno generato diversi feriti tra gli agenti di polizia, ma ad avere la peggio è stato Basoccu, rimasto gravemente ferito alla testa e portato d'urgenza in ospedale.

Gli ultras hanno quindi chiesto a gran voce di non far giocare la partita, con Locatelli che, scortato dalla sicurezza, è andato a parlare con la curva bianconera. Dopo essere stata momentaneamente sospeso, il questore ha poi ordinato che la partita si giocasse, ma il fischio d'inizio è stato posticipato di un'ora.