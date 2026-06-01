La nuova Juve riparte da Basilea: poi Asia e Australia. Tutte le tappe del ritiro estivo

Punto e a capo. Nemmeno il tempo di digerire il termine della stagione, per la Juventus è ora di programmare quella che è già alle porte. Tracciata la strada, rimesse le pedine al loro posto, adesso la questione è imboccare il percorso giusto verso il ritorno sulla retta via, quella della competitività ad alti livelli. Si passa ovviamente dal mercato e dalla costruzione di una rosa che potrebbe presentarsi ai blocchi di partenza del campionato molto diversa dall’ultima scesa in campo contro il Torino. Il processo di cambiamento inizia dalla programmazione del precampionato, del lavoro fisico, del calendario dei rientri e di quello delle amichevoli in cui testare ciò che sarà provato in allenamento, in cui trovare l’amalgama per fare in modo che la macchina sia già avviata all’esordio.
Juventus, il raduno alla Continassa e i rientri dei giocatori
Si comincia nella seconda settimana di luglio, quando i cancelli dello Juventus Training Center della Continassa si riapriranno per accogliere i calciatori. L’elenco è lungo e comprende chi certamente indosserà la maglia bianconera nella prossima stagione, chi è in bilico e attende novità dal mercato, chi rientra dai prestiti e i giovani che saranno aggregati. Tanti ancora i nodi da sciogliere, compresi quelli legati al percorso al Mondiale dei sei nazionali convocati - Bremer, David, Koopmeiners, Conceicao, Yildiz e McKennie – che avranno a disposizione due settimane di ferie dopo la loro uscita dalla competizione. Uno dopo l’altro, quindi, faranno il loro rientro nel centro sportivo bianconero profili con storie e destini diversi, tra chi sarà sicuro del posto e chi avrà certezza di essere di passaggio, in mezzo chi può ancora conquistare la fiducia di Spalletti o, quantomeno, stuzzicarne la curiosità. Da capitan Locatelli alla probabile presenza di Licina, da Rugani a Douglas Luiz e così via. Non ci sarà Kostic – il suo contratto scade il 30 giugno 2026 -, che ha già salutato tutti e svuotato l’armadietto. Potrebbe non esserci nemmeno Vlahovic.
Juventus, la prima amichevole estiva contro il Basilea
Dopo i giorni di lavoro a Torino, la squadra si sposterà in Svizzera per la prima amichevole pre campionato, contro il Basilea. Appuntamento al St. Jakob-Park, sabato 18 luglio alle 15:30. Di fronte, il primo prototipo di Juve 2026/2027 affronterà la squadra elvetica che oggi è allenata dal grande ex Stephan Lichtsteiner. In questi giorni, il club bianconero sta valutando di inserire un’altra amichevole, prima della partenza per la tournée. Per il momento, ancora nulla di definito.
E' pronto il Juventus Summer Tour
Dopo due estati a Herzogenaurach, quartier generale di Adidas, il ritiro estivo della Juventus cambia decisamente scenario. Il “Summer Tour” vedrà il club impegnato tra Asia e Oceania. La prima tappa fissata è quella di Hong Kong dove andrà in scena, il 5 agosto, l’amichevole contro il Chelsea. In seguito, trasferimento in Australia per un doppio test. Fissate nel calendario ci sono le partite contro Inter, l’8 agosto, e Palermo l’11. In mezzo, diverse occasioni per incontrare i tanti tifosi sparsi in queste regioni oltre che per lavorare a livello aziendale e amplificare il brand. Tra l’altro, Juventus ha un ufficio operativo proprio a Hong Kong. Infine, rientro in Italia e spazio alla tradizionale amichevole in famiglia contro una selezione Next Gen-Under 20. Ormai archiviata la kermesse di Villar Perosa, si tornerà a giocare all’Allianz Stadium. La data è ancora da fissare ma sarà subito dopo Ferragosto. Come ogni anno, sarà questa la prova generale, prima del via alla stagione. La Serie A, infatti, comincerà nel weekend del 23 agosto 2026. E la giostra tornerà a girare, come se non si fosse mai fermata. Mai davvero.
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Punto e a capo. Nemmeno il tempo di digerire il termine della stagione, per la Juventus è ora di programmare quella che è già alle porte. Tracciata la strada, rimesse le pedine al loro posto, adesso la questione è imboccare il percorso giusto verso il ritorno sulla retta via, quella della competitività ad alti livelli. Si passa ovviamente dal mercato e dalla costruzione di una rosa che potrebbe presentarsi ai blocchi di partenza del campionato molto diversa dall’ultima scesa in campo contro il Torino. Il processo di cambiamento inizia dalla programmazione del precampionato, del lavoro fisico, del calendario dei rientri e di quello delle amichevoli in cui testare ciò che sarà provato in allenamento, in cui trovare l’amalgama per fare in modo che la macchina sia già avviata all’esordio.
Juventus, il raduno alla Continassa e i rientri dei giocatori
Si comincia nella seconda settimana di luglio, quando i cancelli dello Juventus Training Center della Continassa si riapriranno per accogliere i calciatori. L’elenco è lungo e comprende chi certamente indosserà la maglia bianconera nella prossima stagione, chi è in bilico e attende novità dal mercato, chi rientra dai prestiti e i giovani che saranno aggregati. Tanti ancora i nodi da sciogliere, compresi quelli legati al percorso al Mondiale dei sei nazionali convocati - Bremer, David, Koopmeiners, Conceicao, Yildiz e McKennie – che avranno a disposizione due settimane di ferie dopo la loro uscita dalla competizione. Uno dopo l’altro, quindi, faranno il loro rientro nel centro sportivo bianconero profili con storie e destini diversi, tra chi sarà sicuro del posto e chi avrà certezza di essere di passaggio, in mezzo chi può ancora conquistare la fiducia di Spalletti o, quantomeno, stuzzicarne la curiosità. Da capitan Locatelli alla probabile presenza di Licina, da Rugani a Douglas Luiz e così via. Non ci sarà Kostic – il suo contratto scade il 30 giugno 2026 -, che ha già salutato tutti e svuotato l’armadietto. Potrebbe non esserci nemmeno Vlahovic.