Juve, maglia da trasferta 26/27: il rosa in nuove immagini ravvicinate. Tifosi scatenati: “Capolavoro"

Il rosa nella maglia trasferta della Juventus 26/27 ha fatto letteralmente impazzire i tifosi bianconeri . Erano arrivate importanti anticipazioni sulla divisa away dei bianconeri per la prossima stagione dalla pagina specializzata "La maglia bianconera". Maglia interamente rosa, con sponsor nero al centro: i simboli saranno il trifoglio per rappresentare Adidas, con cui il club ha una partnership tecnica fino al 2037, e come stemma della Juve non la J, bensì la zebra. Agli estremi delle maniche due bande orizzontali, una bianca e una nera (leggermente più doppia); stessa cosa a ridosso del colletto, mentre sulle spalle le solite tre strisce verticali (anche in questo caso nere) tipiche di Adidas.

I nuovi dettagli

Ora "La maglia bianconera" è tornata a svelare nuovi dettagli. "Come già detto nelle anticipazioni precedenti, la texture "zebrata" tono su tono sarà un po' meno visibile nella versione authentic per le ovvie caratteristiche del tessuto (stesso discorso dei pattern degli ultimi anni)", è stato specificato sui canali social con le maglie away della Juventus fotografate nei minimi dettagli. Per quanto riguarda il pantaloncino resta quanto già svelato. Spazio al trifoglio della multinazionale tedesca e alle tre bande verticali sui lati: entrambi i simboli di colore rosa, a spezzare il dominio del nero. Infine i calzettoni: nella parte alta le strisce di Adidas, andando verso il basso troviamo la scritta Juventus e ancora il trifoglio dell'azienda. Come capitato in diverse stagioni, dunque, la Juve si riveste di rosa. Un colore ovviamente non casuale, ma che risale alle origini del club, quando i colori sociali erano nero e, appunto, rosa.

La reazione dei tifosi

"Capolavoro", "Stupenda", "Incredibile, "Spettacolare", "Meraviglia": questi i maggiori commenti dei tifosi bianconeri scatenati sui social dopo aver notato l'effetto zebrato della texture che aggiunge una vera e propria chicca alla prossima maglia della Juventus da trasferta. Da una parte il grande entusiasmo per la nuova divisa, dall'altro chi purtroppo ancora non digerisce il fallimento dell'accesso in Champions: "Che peccato doverla vedere in Europa League".

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