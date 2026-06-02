Arthur-Gremio, si può fare! Ecco la cifra chiesta dalla Juve: lavori in corso per trovare una quadra

Dopo quasi 6 anni da esubero in giro per il mondo Arthur Melo potrebbe, finalmente, aver trovato la soluzione giusta per la sua carriera, ovvero restare al Gremio dove ha giocato (molto bene tra l’altro…) in prestito nell’ultima stagione. Per la gioia anche della Juventus che in questi anni ha rinnovato al brasiliano diverse volte il contratto per abbassare e abbattere il più possibile l’ammortamento a bilancio. Così da provare a renderlo più appetibile sul mercato. Peccato che le varie tappe tra Liverpool, Fiorentina e Girona si siano concluse sempre nella medesima maniera: senza il riscatto del cartellino del centrocampista che ogni volta ha fatto ritorno alla Continassa per vivere in maglia bianconera il pre-campionato estivo. In ogni occasione il rientro era stato accompagnato da frasi tendenti alla volontà di riscatto e magari pure cariche di desiderio per giocarsi di nuovo le proprie chance nelle fila della Signora. Missione però questa che non ha mai davvero trovato fondamento. Un prestito dietro l’altro alla ricerca dell’ambiente giusto per tentare di rifiorire e tornare a brillare.