Canzi, l'avventura con la Juve Women è finita: quattro trofei in bacheca e il saluto del club

Si è chiuso, dopo due stagioni, il percorso di Canzi con la Juve Women . L'annuncio del club bianconero, dopo quello dell'addio di Braghin , ha confermato la decisione di separarsi per iniziare una nuova avventura. Il tecnico è arrivato sulla panchina della Vecchia Signora nel 2024 e ha messo in bacheca ben quattro trofei. Per la sua sostituzione è già arrivata qualche voce idea che porta in Spagna , ma intanto la Juve ha voluto salutare l'allenatore con un comunicato.

Canzi e i quattro trofei Juve

Massimiliano Canzi è arrivato alla Juve Women con un bagaglio d'esperienza importante. Ha fatto la cosidetta gavetta partendo dal basso fino ad arrivare alla Primavera del Cagliari e poi tra i professionisti, soprattutto in Serie C. Quella del calcio femminile, per lui, è stata un'assoluta novità dove è riuscito a calarsi nel miglior modo possibile portando il club a straordinari successi in due stagioni.

Uno scudetto, una Supercoppa italiana, una Coppa Italia e nell'ultimo anno anche una Serie A Women's Cup. Nel mezzo anche un percorso importante in Champions League che ha fatto capire la crescita di un gruppo giovane e cambiato, anche con l'addio di Girelli qualche mese fa.

Juve, il comunicato su Canzi

Di seguito la nota del club bianconero: "Juventus Football Club comunica che è stato raggiunto un accordo con Massimiliano Canzi per cui, dalla prossima stagione, non ricoprirà più il ruolo di allenatore della Prima Squadra Femminile. Insieme a lui la squadra bianconera saluta e ringrazia anche il suo vice Ivan Moretto. Il Club desidera ringraziare il mister per il lavoro svolto nelle ultime due stagioni, dopo il suo arrivo in bianconero nell’estate del 2024. Un percorso importante, culminato nella conquista di uno Scudetto, una Supercoppa Italiana, una Coppa Italia e una Serie A Women’s Cup. Grazie mister e in bocca al lupo per il futuro".

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