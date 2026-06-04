Rizzo e Verde convocati dall'Italia U19: raduno a Tirrenia e poi in Galles per l'Europeo

L' Italia U19 si avvicina all'appuntamento più importante della stagione con un ultimo raduno di preparazione prima della fase finale del Campionato Europeo. Gli azzurrini si ritroveranno dal 7 al 12 giugno presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia , in provincia di Pisa, dove lo staff tecnico metterà a punto gli ultimi dettagli in vista della partenza per il Galles. La competizione continentale si disputerà dal 28 giugno all'11 luglio e rappresenta un banco di prova fondamentale per i migliori talenti del calcio giovanile italiano. Il commissario tecnico Alberto Bollini ha scelto un gruppo di 30 calciatori , chiamati a dimostrare il proprio valore in una manifestazione di alto livello. Oltre al titolo europeo, in palio c'è anche la qualificazione al prossimo Mondiale Under 20.

Diverse novità per il raduno di Tirrenia

Per il ritiro in Toscana, Alberto Bollini ha selezionato trenta giocatori provenienti dai principali vivai italiani. Il gruppo comprende ventidue calciatori nati nel 2007, sette nel 2008 e uno del 2009. Tra questi ci sono anche i due difensore della Juve: Rizzo e Verde, tra i migliori nella stagione della Primavera bianconera. Il raduno prenderà il via domenica e prevede un programma intenso di lavoro sul campo. Al termine dello stage, l'11 giugno alle ore 17, la squadra affronterà in amichevole il Livorno Primavera.

I convocati di Bollini

Ecco la lista dei 30 calciatori chiamati da Bollini per il raduno a Tirrenia:

Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Alessandro Nunziante (Udinese), Tommaso Vannucchi (Cosenza).

Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Marco Leandri (Atalanta), Mattia Marella (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Mattia Pellini (Torino), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus).

Centrocampisti: Wisdom Acquah (Torino), Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Mattia Liberali (Catanzaro), Matias Mancuso (Inter), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Federico Steffanoni (Atalanta), Samuel Wiafe (Modena).

Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Alessandro Adriano Crimaldi (Bochum), Filippo Galvagno (Cesena), Jamal Iddrissou (Inter), Simone Lontani (Milan), Salvatore Monaco (Empoli), Mattia Mosconi (Inter).